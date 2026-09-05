Трамп раскрыл цель визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Гости из США не привезут в РФ новые инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер привезут в Россию новые инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он сказал об этом в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Отвечая на вопрос о возможных новых предложениях от Уиткоффа и Кушнера, Трамп заявил, что это не так.

— Нет, они направляются с целью предложить прекращение войны, — отметил он (перевод по ТАСС).

Ранее Трамп потребовал от ФРС снизить ключевую ставку, пригрозив остановкой торговли.

Никита Егоров