СК в Нижнем Новгороде проверит психическое состояние погибшей журналистки

В Нижнем Новгороде Следственный комитет назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу погибшей журналистки Ирины Славиной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении Следственного комитета по Нижегородской области.

В ведомстве считают, что смерть Славиной не связана с проведением у нее обысков.

«Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились [обыски]», — заключили в СК.



Ранее главного редактора издания «Коза Пресс» (Koza.Press) из Нижнего Новгорода Ирину Славину нашли мертвой около здания регионального МВД. Известная журналистка скончалась от ожогов. По информации телеграм-каналов, она совершила самосожжение.

