Хроники пандемии: как в России вводили псевдокарантин, затем отменяли, а теперь не хотят вводить снова

Люди устали от масок и ограничений — число вновь заболевших ковидом растет уже неделю

Фото: Максим Платонов

Ровно полгода назад, 30 марта, Владимир Путин объявил о первой всеобщей «нерабочей неделе» — с нее начались жесткие ограничительные меры по всей стране. «Реальное время» вспомнило, как, пережив апрельский карантин на «зуме» и дачной изоляции, Татарстан и Россия «вышли на свободу» в мае, когда число новых заболевших упало в 1,5 раза, и все лето постепенно отменяли введенные весной ограничения. При этом, на фоне семи тысяч заболевших в день и общего числа инфицированных к августу одного миллиона россиян, власти умудрились провести День Победы и два всероссийских голосования. Тем временем к концу сентября количество ежедневно выявляемых заболевших в России вновь начало расти. Но ограничения региональные власти вводить не спешат. Так что же дороже: «новая нефть» или реальная экономика?

Первая нерабочая неделя

Ровно полгода назад российские власти ввели первую из многих ограничительных мер — «нерабочую неделю» с 30 марта по 3 апреля, тогда же на неопределенный срок перенесли общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Действие ограничительных мер не коснулось органов госвласти, медучреждений и других «непрерывно действующих организаций», предоставляющих услуги связи, аптек, банков и т. д. Также 30 марта полностью были закрыты российские границы.

После первого путинского обращения 25 марта Москва, Московская область и большая часть регионов, в том числе Татарстан, объявили о введении режима самоизоляции. Этому решению предшествовал почти месяц хаотических метаний: Россия преимущественно ограничивала транспортное сообщение со странами, где было выявлено наибольшее число зараженных коронавирусом, в частности Китаем и странами ЕС. 18 марта Россия ограничила въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

То самое слово «карантин»

Официально первые случаи заражения коронавирусом датировались 31 января — они касались граждан Китая. Через 2 месяца, к 27 марта, число заболевших в России превысило тысячу человек, к 5 апреля — 5 тысяч, к 9 апреля — 10 тысяч. К началу жестких ограничительных мер, при том что власти старательно не называли карантин «карантином», используя словосочетания «режим самоизоляции», в Россию вернулись до 160 тысяч туристов.

Буквально через неделю после первого «ковидного» обращения Владимира Путина к россиянам последовало еще одно, касающееся продления режима «нерабочих дней» до 30 апреля включительно. При этом работникам должны были, по крайней мере так декларировалось, продолжать начисление заработной платы. Путин избегал в своих выступлениях употреблять слова «коронавирус» и «эпидемия», заменяя их «ситуацией» и «сложностями». За все свои весенние выступления президент РФ лишь раз использовал слово «карантин», и то в контексте ограничений в других странах, по сравнению с Россией. Даже слово «самоизоляция» президент использовал лишь дважды, как и слово «заражение», предпочитая слово «ограничения», нередко вместе со словом «вынужденные».

В следующем обращении Путин предложил ввести налог в размере 15% на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, и налог на прибыль от банковских вкладов объемом более 1 млн рублей. И пообещал россиянам некоторые меры социальной поддержки. Что в целом не вызвало энтузиазма у самих россиян: по данным рекрутингового агентства Superjob.ru, решение Владимира Путина о продлении режима самоизоляции поддержало лишь 37% жителей России, отрицательно отнеслись к продлению карантина 41% опрошенных.

Особенно пострадал малый бизнес: были закрыты многие предприятия, в том числе в Татарстане, — рынки, торговые центры, общепит, кинотеатры и даже парикмахерские. В то же время в период строгой самоизоляции в Татарстане действовало более 90% предприятий, но это в основном были крупные промышленные предприятия.

Закрытие трасс, дезинфекция улиц, ограничение продажи алкоголя — как регионы боролись с ковидом

Введение месячного карантина в апреле сопровождалось необыкновенным для вертикали власти предоставлением губернаторам прав, в том числе на введение особых ограничений в регионах. В результате, например, районные власти Бурятии, где впоследствии закрыли на карантин больницу с сотней пациентов, перекрыли дорогу регионального значения «Шергино — Оймур — Заречье», в Чечне с 5 апреля собирались полностью закрыть границы для въезда и выезда, движение транспорта и пешеходов с 20:00 до 8:00 запретили с 3 апреля «в рамках усиления карантина в регионе».

Одни регионы ограничили продажу алкоголя, другие, например на Ямале, приостановили регистрацию браков. В Хабаровске начали тотальную дезинфекцию улиц и площадей. 34 тысяч подъездов продезинфицировали в Башкортостане. Глава республики Радий Хабиров 3 апреля самостоятельно продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.

Тяжелее всего пришлось столице России: только за 2 апреля в Москве было подтверждено 595 новых случаев коронавируса, при том что всего в России на тот момент был подтвержден 771 случай заражения за сутки в 29 регионах. Второе место было у Московской области. Россия уже 3 апреля заняла 15-е место в мире по суточному количеству подтвержденных случаев коронавируса SARS-CoV-2. Все это время правоохранительные органы, помимо того, чтобы контролировать соблюдение гражданами режима самоизоляции, штрафовали за фейки (всего Генпрокуратура к июню выявила 120 фейков о коронавирусе), Следком призывал граждан «внимательнее относиться к распространяемой в интернете и мессенджерах информации» с «подчас искусственно создаваемой паникой».

Шитье масок на заводах, бизнес на «зуме» и дачная самоизоляция

В Татарстане была довольно оперативно введена система выдачи цифровых пропусков — сначала по СМС, затем и через сайт. Уже к 2 апреля в системе выдачи цифровых пропусков зарегистрировались более 65 тыс. жителей республики — больше половины, почти 39 тыс. человек, успели воспользоваться полученными кодами для выхода. Самым востребованным запросом для получения пропуска в первую неделю оказался выезд на дачу, а также возвращение с нее.

Одновременно все спешно начали покупать или шить маски: в результате, школьные учителя Набережных Челнов уже в первые дни апреля сшили почти 25 тыс. масок, а ПАО «КАМАЗ» и предприятия Группы ТАИФ запустили производство сырья, защитных масок и противоэпидемиологических костюмов для медиков на своих площадях.

Малый и средний бизнес вынужден был перевести своих работников на удаленку и пользоваться для ежедневных встреч — приложением Zoom. Обычные татарстанцы потянулись делать коронавирусные тесты в частные клиники. Из-за выезда горожан на дачи в период самоизоляции выросли цены на загородную недвижимость.

Из миллиарда выплат для медработников ПФО большую часть получили Татарстан и Башкирия

5 апреля Путин вновь выступил с обращением к гражданам после публичного совещания по видеосвязи с регионами. В частности, было объявлено об обеспечении больниц дополнительными койками и новыми машинами скорой помощи и введении федеральных доплат медикам, борющимися с коронавирусом: врачам — 80 тысяч рублей, медикам среднего звена — 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч.

Так, регионы Приволжского федерального округа получили из федерального бюджета 1,13 млрд рублей в качестве стимулирующих выплат для медицинских работников — большую часть направили в Татарстан и Башкортостан. Что не помешало коронавирусу атаковать башкирскую РКБ, которую вместе с 600 пациентами и 600 врачами 7 апреля поместили на карантин (в дальнейшем новости о массовом заражении врачей и пациентов в отдельных больницах стали почти регулярными).

Власти призвали: не ограничивать транспортное сообщение между регионами, бизнес и предприятия — вернуться «в нормальный график работы», чиновников и контролирующие органы — не «грузить компании дополнительными справками и согласованиями». Путин сделал акцент на сохранении занятости, попросив правительство РФ и Центробанк выработать дополнительные меры поддержки предприятиям, которые не увольняют людей, и поднял вопрос о снижении налоговой и долговой нагрузки на бизнес. РПЦ в свою очередь закрыла храмы — верующие Пасху вынуждены были отмечать дома.

Снятие карантина на фоне падения числа новых заболевших в 1,5 раза

К середине апреля кононавирусная инфекция затронула все регионы РФ. К 21 апреля число заболевших россиян превысило 50 тысяч, к 30 апреля — 100 тысяч, включая и премьер-министра РФ Михаила Мишустина — тот тоже подхватил COVID-19. Правительство, губернаторы и президент регулярно встречались по видеосвязи. Клиники сообщали о недостатке мест для прибывающих пациентов с коронавирусом — в регионах в итоге стали оперативно строить, в том числе силами армии, больницы для борьбы с «ковидом». Одну из таких возвели в Татарстане. Речь идет о новом корпусе РКИБ, который возвели за 100 дней.

В конце апреля было объявлено о всероссийском нерабочем периоде, включающим майские праздники. Празднование Дня Победы с 9 мая перенесли на 24 июня. К 10 мая Россия преодолела рубеж в 200 тысяч заболевших, выйдя на третье место в мире. Тем не менее 11 мая Путин попросил начать поэтапно снимать ограничения, завершая «единый для всей страны нерабочий период». В то же время продолжили действовать ограничения для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, исключались и массовые мероприятия. А полномочия глав регионов по смягчению или ужесточению ограничений продлили.

12 мая объявили о заражении коронавирусом пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Во второй половине мая все же число новых случаев выздоровления постепенно превысило число новых случаев заражения (всего к 20 мая было зафиксировано 300 тысяч коронавирусных больных) — общее число выздоровлений достигло 100 тысяч.

К концу мая с начала эпидемии зарегистрировали более 400 тысяч инфицированных, и это число продолжало расти. Для сравнения, в Татарстане к началу мая выявили 894 заболевших, к 8 мая — их было уже почти 1,5 тысячи — тогда выявляли по 70—80 инфицированных ежедневно. К 11 июня было зарегистрировано 3,7 тысячи заболевших, но ежедневно выявляли лишь по 50—60 инфицированных. Всего в апреле Росстат зафиксировал 2 712 смертей пациентов с коронавирусом, у 1 270 человек коронавирус стал основной причиной смерти.

Как регионы снимали ограничения: «разрешая парикмахерские, запрещая косметику»

Тем не менее власти заявили, что шестинедельная самоизоляция помогла переломить ход эпидемии в России, и регионы после 10 мая начали постепенно выходить из карантина, но ношение масок и перчаток оставалось обязательным. Так, в Ленинградской области администрация разделила регион на три зоны, красную, желтую и зеленую — в красной, где ситуация с коронавирусом продолжала оставаться сложной, открыли торговые центры и рынки, но не разрешили продавать парфюмерию и косметику. В желтой открыли парки развлечений, солярии и фитнес-центры. В зеленой открыли даже кинотеатры, при этом в Санкт-Петербурге, к примеру, кинотеатры открыли лишь 12 сентября.

В Краснодарском крае открыли санатории, но пляжи остались под запретом. Под запретом остались пляжи и в Кузбассе, где разрешили прогулки в парках. В Новосибирской области с 18 мая разрешили перевозки пассажиров по дачным маршрутам и открыли продовольственные рынки, а также кладбища для посещения (зато церкви остались под запретом). В Тульской области открыли ЗАГСы и МФЦ — при штрафе за несоблюдение масочного режима в 30 тысяч рублей. В Пермском крае сначала открыли парикмахерские и салоны красоты, затем разрешили делать маникюр и педикюр, но массаж и косметику оставили под запретом.

В Удмуртии открыли магазины в ТЦ, парки, музеи и зоопарк — но при этом сохранили запрет на групповые занятия и экскурсии. В Калининградской области отменили самоизоляцию для всех, кроме пожилых и людей с хроническими болезнями, но запрет на массовые мероприятия продлили до июня.

Другие регионы оказались более осторожными: в Томской области режим самоизоляции продлили до 1 июня (под запретом были и предприятия общепита). Отказались смягчать режим самоизоляции в мае и в Республике Алтай и Алтайском крае — въезд для туристов тоже был закрыт. Так же, как в случае с «закрытым» Питером и открытой Ленинградской областью, получилось и с Москвой и Московской областью: пока столица была под «собянинской печатью», в Подмосковскье уже во второй половине мая разрешили вернуться к работе промпредприятиям и стройплощадкам, введя на последних «электронный индекс COVID-безопасности».

В Татарстане символично уничтожили базу данных цифровых пропусков на 1,7 млн человек, открыли автосалоны, вокзалы. Ношение масок и перчаток сначала было обязательно и на улице, позже ограничились массовыми мероприятиями, магазинами и транспортом.

«Пик пройден»: парад Победы и чемпионат по футболу на фоне 7 тысяч заболевших в день

26 мая Владимир Путин объявил, что Россия прошла пик эпидемии коронавируса, ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам — число зараженных превысило 410 тысяч человек, более 9 тысяч умерли. Ряд зарубежных стран и СМИ выразили сомнение в низкой смертности от коронавируса в России — в ответ переболевший «ковидом» Песков заявил, что она связана с «эффективной системой здравоохранения».

Весь июнь ежедневно фиксировали по 8-9 тысяч новых зараженных — к 11 июня их число перевалило за полмиллиона россиян. Однако российский оперативный штаб заявил 10 июня, что более половины россиян, заразившихся коронавирусом, выздоровели, антитела выявили у 14% россиян. При этом, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз по сравнению с предыдущими годами. 1 июня власти поручили возобновить плановый прием пациентов.

Чемпионат страны по футболу возобновился 19 июня, а кинотеатры пообещали открыть в середине июля. Достаточно спокойной ситуация с коронавирусом, по данным Минздрава, была к середине июня уже в 20 регионах РФ — к тому моменту от «ковида» умерли уже более 13 тысяч россиян.

Во второй половине ежедневное выявление новых больных снизилось до 7—7,5 тысячи, число зараженных превысило 600 тысяч человек 24 июня — в тот же день на Красной площади состоялся парад в честь 75-летия Победы (перед этим ветеранов, присутствующих на нем, отправили в санатории на «двухнедельный карантин»).

Июль: 800 тысяч заболевших не помешали голосованию по поправкам и открытию кафе в Татарстане

К началу июля число ежедневно выявляемых новых инфицированных упало ниже отметки в 7 тысяч человек. Однако в течение месяца количество больных с коронавирусом сначала превысило 700 тысяч человек, а затем — 24 июля — и 800 тысяч. Выздоровели к концу июля всего 600 тысяч человек. В июле некоторые регионы полностью отменили введенные еще в апреле режимы самоизоляции — в конце месяца по всей стране прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Тем не менее именно 1 июля была зарегистрирована рекордная смертность от коронавируса — в этот день умерли сразу 216 пациентов, всего к началу третьего месяца российской эпидемии умерло более 15 тысяч заболевших «ковидом». По официальным данным.

В середине июля российские власти отменили обязательный двухнедельный карантин для россиян и иностранцев, прибывших в Россию из-за границы, УФСИН разрешила свидания родных с заключенными. К 20 июля число ежедневно выявляемых новых больных опустилось ниже отметки в 6 тысяч. В Татарстане 15 июля правительство открыло для посетителей залы кафе и торговые центры — участники рынка рассказывали «Реальному времени», что из-за карантина закроются треть предприятий общепита.

В республике также разрешили работу аттракционов на открытом воздухе и зоопарков и регистрацию браков. Но сохранили запрет на работу кинотеатров, кальянных, ночных клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров.

Август: открытие кинотеатров и новости о вакцине

К началу августа от коронавирусной инфекции скончались уже более 14 тысяч россиян. Было возобновлено авиационное сообщение, но поначалу лишь с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Только через месяц, 3 сентября, к этим трем странам добавились Египет, ОАЭ и Мальдивы. Число зараженных в сутки опустилось сначала до 5 тысяч, а затем к концу месяца и до 4 тысяч.

В регионах начали отменять последние ограничения. В Татарстане, например, 17 августа была официально разрешена работа кинотеатров, театров и цирка, концертных залов и аквапарков, но с ограничениями — должны были соблюдаться все санитарные нормы: «залы не должны заполняться более чем на 50%». Кроме того, было разрешено проведение массовых мероприятий как на открытых площадках — с присутствием не более 100 человек, так и в помещениях — с одновременным присутствием не более 50 человек.

Тем временем российские власти спешно объявили о создании первой вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, испытания которой на тот момент были только в самом разгаре. Что не помешало заявить Путину о том, что одна из его дочерей уже привилась. Всего к концу августа заразилось уже более 1 млн россиян, более 17 тысяч — умерли.

«Вернулись с отпусков»: в России в сентябре вновь начало расти число заболевших

В сентябре люди вернулись из тех отпусков, куда смогли уехать после снятия ограничений, а школьники пошли на занятия. В сентябре же на фоне радужных ожиданий о конце эпидемии — число новых заболевших, например, 2 сентября, не превышало 5 тысяч — в России прошли трехдневные выборы (в Татарстане, напомним, помимо президента выбирали еще и муниципальных депутатов, а также провели допвыборы в Госдуму и Госсовет по двум округам).

Вместе с тем в ряде стран мира, в том числе России, число новых заболевших поползло вверх. Власти и население заговорило о «второй волне коронавируса», хотя медицинские эксперты «Реального времени» отметили, что никакой речи о второй волне нет — не закончилась еще и первая. А рост числа заболевших связан с сезонными заболеваниями ОРВИ и гриппом. Действительно, уже 5 сентября за сутки в РФ выявили более 5 тысяч новых заболевших, количество смертей выросло сразу на 110 до 17,7 тысячи. На «плато» рост заболеваемости вышел к середине сентября, когда ежедневно начали фиксировать по 5,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Во второй половине сентября в России, число новых инфицированных опять перевалило за 6 тысяч — то есть вернулось к июльским показателям. 20 сентября число россиян с коронавирусом за полугодовую эпидемию превысило 1,1 млн человек. С 16 сентября ежесуточно каждый день продолжали выявлять более 6 тысяч зараженных. Московские власти даже вынуждены были попросить руководителей крупных московских компаний вновь перевести сотрудников на удаленную работу, так как столица «перешагнула психологическую отметку в более 1 тысячи выявленных случаев, кроме того, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%».

Москва вновь вспоминает об ограничениях

В конце прошлой недели команда Собянина обсудила повторное введение карантина для пожилых. На прошлой неделе мэрия Москвы разослала крупным предприятиям письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленку. А буквально накануне Собянин отправил школьников на двухнедельные каникулы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

25 сентября выявление новых коронавирусных больных достигло июньских показателей — более 7 тысяч в сутки. 27 сентября — выявили уже 7,5 тысячи больных, в воскресенье — почти 8 тысяч, а в начале этой недели — более 8 тысяч, из них 2,2 тысячи только в Москве.

В июле — августе россияне, подустав от ограничений и новостей о коронавирусе, в массовом порядке начали отказываться от ношения масок и перчаток, за которые еще в мае — июне могли оштрафовать в метро или магазинах. В результате, с начала августа пассажиров московского метро начали вновь массово штрафовать за отсутствие масок. А после роста числа заболевших в Москве закрыли 49 магазинов, где посетители и персонал не соблюдали масочный и перчаточный режим, и рекомендовали беременным и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома.

Всего с начала эпидемии умерли более 20 тысяч только от коронавируса, а зарегистрировано было более 32 тысяч смертей зараженных пациентов (умерших официально от других причин). Впрочем, на встрече с губернаторами Путин призвал руководителей регионов не навязывать гражданам жесткие меры, предложив вести с людьми диалог.

Замминистра внутренних дел Татарстана — начальник полиции Алексей Соколов в воскресенье рассказал, что за 2 недели в республике резко выросло количество нарушений масочного режима, по его словам, жители республики не носят маски и не соблюдают дистанцию. В ответ президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым, обсудив взаимодействие региональных властей и прокуратуры в период пандемии, и призвал татарстанцев строго соблюдать меры против COVID-19, так как, «несмотря на то что Татарстан занимает и в стране, и в округе позитивное место, это не повод расслабляться».

В Татарстане пока число новых случаев заболевших стабильно — не растет и не падает

Действительно, в сентябре во всяком случае, ни о какой «второй волне коронавируса» в Татарстане говорить не приходиться, хотя не фиксируют и спада выявления числа новых зараженных. Так, например, 13 сентября, в разгар выборов президента Татарстана и муниципальных депутатов Минздрав Татарстана сообщил о 23 новых случаях COVID-19. К тому моменту было зарегистрировано 6 835 случаев «ковида» по РТ — выздоровело 5 636 человек. 14 сентября — 23 новых зараженных, затем снова 22, потом 20, 17 сентября — 23 случая COVID-19. 18 и 19 сентября выявили по 25—26 новых случаев, однако 20 сентября опять зарегистрировали только 23, а 21 сентября объявили о 24 новых случаях. На 21 сентября в Татарстане зарегистрирован 7 021 случай COVID-19.

Накануне в Татарстане зарегистрировано 22 новых случая коронавируса, один завозной, остальные — контактные. Всего на 29 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 205 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 065 человек, в том числе 11 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 74 человека.



Татарстан постарается избежать режима самоизоляции при росте числа заболеваний коронавирусом, заявила на прошлой недели главный санитарный врач республики Марина Патяшина: по ее словам, предприятия продолжат «работать в том же режиме, в котором работают сейчас», если будут соблюдать все профилактические меры. Тем более что новые ограничения могут быть критичными для экономики Татарстана, считает Рустам Минниханов.

Всего в мире коронавирусом нового типа заразились более 33 миллионов человек, 1 миллион человек умерли.