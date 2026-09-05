Минпросвещения РФ увеличило объем изучения истории в 8—9-х классах

Ранее норматив был установлен на уровне двух часов в неделю

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения России увеличило количество часов на изучение истории в восьмых классах, сообщил эксперт ведомства и руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

— С 1 сентября 2026 года к восьмым и девятым классам добавляется дополнительное время на изучение истории. В восьмых классах количество часов увеличится с двух до трех уроков в неделю. В девятых классах учебная нагрузка останется прежней — два часа в неделю, — отметил он (цитата по РИА «Новости»).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Костенко также добавил, что в старших классах обучение будет продолжаться по новой программе базового уровня, где также установлено два часа истории в неделю.

Он подчеркнул, что с пятого класса учащиеся обучаются по единственным государственным учебникам. Это, по его словам, обеспечивает целостность образовательного процесса.

В прошлом учебном году классы с пятого по седьмой перешли на новую федеральную программу по истории, в рамках которой количество часов было увеличено с двух до трех в неделю.

Ранее сообщалось, что «Просвещение» в 2026-м снизило на 25—30% выпуск учебников.

Никита Егоров