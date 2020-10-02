Трамп сообщил, что заразился коронавирусом
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с с супругой Меланией Трамп заразился коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.
«Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!» — говорится в сообщении.
Врач Трампа Шон Конли доложил, что они чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности, пишет «РИА Новости».
Сообщалось, что COVID-19 обнаружили у советницы президента Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в предвыборных поездках в Кливленд и Миннесоту. После
Ранее Трамп во время общеполитических дебатов высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил, что ООН следует привлечь к ответственности Китай за возникновение пандемии коронавируса.
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