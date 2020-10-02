«Винить Российскую Федерацию»: главред из Нижнего совершила публичное самоубийство после визита силовиков

Обыски и штрафы

Главного редактора издания «Коза Пресс» (Koza.Press) из Нижнего Новгорода Ирину Славину нашли мертвой около здания регионального МВД. Известная журналистка скончалась от ожогов. По информации телеграм-каналов, она совершила самосожжение. Спасти ее не удалось — как сообщает Baza, Славину пытались потушить прохожие и сотрудники МВД, но пламя вспыхнуло очень быстро (позже канал опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, подтверждающую это).

В региональном Следкоме отреагировали на случившиеся, но без подробностей: сообщили, что проводится доследственная проверка. «Днем 2 октября 2020 года в центре Нижнего Новгорода обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов. На место происшествия выехали следователи следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении «Козы Пресс» говорится, что Славина подожгла себя у здания регионального управления МВД и погибла от полученных повреждений (на момент публикации материала сайт стал недоступен). Информацию о смерти изданию подтвердил супруг Ирины Славиной.

Нижегородское издание NN.RU ведет прямую трансляцию с места инцидента — журналисты сообщают, что здание МВД и выходы с ближайшей станции метро оцеплены. На место также прибыли родственники Славиной.



Ирина на допросе в полиции 1 октября. Фото читателя NN.RU

За несколько минут до инцидента Славина написала в Facebook следующее: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». А вчера у нее дома прошли обыски на предмет причастности журналистки к «Открытой России» (организация входит в реестр запрещенных с декабря 2017 года): «Сегодня в 6.00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, кучу блокнотов, в которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства».

Вскоре после этого Славина поблагодарила подписчиков за поддержку: «Если бы они так и не явились ко мне, значит, все это время я ***** (бесполезным делом, — прим. ред.) какой-то занималась. Ведь так? Теперь понимаю, что все было не зря».



Тому же NN.RU Славина вчера рассказала, что ее мужу не позволили позвонить дочери, которая возвращалась из Санкт-Петербурга: «Спасибо, что разрешили мужу принять лекарство, потому что он пережил тяжелейший инсульт и принимает препараты пожизненно. К счастью, никаких силовых приемов к нам не применяли, иначе неизвестно, во что бы это вылилось для здоровья мужа. В принципе, они все вели себя довольно корректно, если не считать, что мне не дали связаться с адвокатом. Вещи перемещали аккуратно, бедлам не устроили. Но и протокол изъятых вещей тоже не дали». Самой пострадавшей Славина назвала свою маму у которой сегодня юбилей — 70 лет: «И она не очень довольна тем «подарком», который мы ей устроили. Она собирается на площадь с пикетом — впервые в жизни».



Алексей Садомовский в Facebook сообщил, что обыск у Славиной прошел в рамках уголовного дела против настоятеля Храма Летающего Макаронного Монстра Михаила Иосилевича. Фото: facebook.com/sadomowski

Глава нижегородского отделения «Горпроектов» Алексей Садомовский в Facebook сообщил, что обыск у Славиной прошел в рамках уголовного дела против настоятеля Храма Летающего Макаронного Монстра Михаила Иосилевича. Его завели по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Но, помимо вчерашних обысков, были и другие моменты, показывающие, что противостояние Славиной и региональной власти длится уже долгое время. Так, в октябре прошлого года Славину оштрафовали на 70 тысяч рублей за пост в Facebook следующего содержания: «После того, как в нижегородской Шахунье на доме повесили морду Сталина, предлагается переименовать населенный пункт в Шах***ю». Так она отреагировала на то, что региональное отделение КПРФ поместило на один из домой в городе Шахунья мемориальную доску, посвященную Иосифу Сталину. В итоге Славина обжаловала решение в ЕСПЧ.

К зданию МВД в Нижнем Новгороде несут цветы. На данный момент тело Славиной увезли. Отметим, что самосожжение — одна из версий гибели журналистки. Окончательную причину установит следствие.

Самосожжение — одна из версий гибели журналистки. Окончательную причину установит следствие. Фото nn.ru

«Что вы знаете об аде»

Ирина Славина родилась 8 января 1973 года, проживала в Нижнем Новгороде, была журналисткой, главным редактором интернет-издание «Коза Пресс». У Ирины Славиной есть дочь и муж.

Политики и коллеги по цеху уже отреагировали на сообщения о смерти Славиной.

«Господи, Ира, как, зачем?! Какой беспросветный ужас. Какая страшная смерть. Какое дикое время», — написал политик Дмитрий Гудков.

Основатель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в телеграм-канале пообещал довести жалобу в ЕСПЧ до конца:

«Мы дважды работали с Ириной по делам о неуважении к власти и распространению фейков, уже успели отправить одну жалобу в ЕСПЧ. Соболезнования всем родным и близким Ирины, мы постараемся довести ее дело в ЕСПЧ до конца».

«Что вы знаете об аде», — так на смерть Славиной отреагировал другой известный журналист Олег Кашин.

Он также привел запись другой известной журналистки и общественного деятеля Марии Бароновой.

— Журналистка Ирина Славина, убившая себя самым страшным способом и оставившая ребенка без матери. Церковь Макаронного Монстра, против руководителя которой заведено уголовное дело (что? да) за то, что Юлия Галямина организовывала в церкви Макаронного Монстра семинары «Школы Местного Самоуправления». Открытая Россия и штабы Навального где-то на фоне и в стороне.... Но пришли к убившей себя журналистке именно за «Открытую Россию». И над всем этим товарищ Майор. Который никогда не ответит за все свои поганые дела. За всё, что делает с живыми людьми — пишет она.

Дарья Пинегина