Вячеслав Петушенко, «Автодор»: «Трассировка М12 сложная, и мы не хотим проблем с ее обсуждением»

Подготовительные работы к строительству платного автобана Москва — Казань начнутся в этом году

Фото: Максим Платонов

Даже после перехода платной скоростной трассы М-12 «Москва — Казань» в госсобственность — по планам через 20 лет — дорога будет платной. Новостями о строительстве автобана поделился председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. О том, какие дивиденды принесет трасса татарстанским дорожникам, куда пойдут средства от оплаты проезда после того, как государство расплатится с частными инвесторами и как будут разрешаться споры с противниками прокладки автобана по их владениям — в материале «Реального времени».



Строительство М-12 даст работу местным подрядчикам

По семи из девяти участков платной трассы М-12 Москва — Казань, которая является частью будущей магистрали «Европа — Западный Китай», уже проведены торги и определены подрядчики. С этой приятной новости начал накануне вечером разговор с журналистами о строительстве автобана председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.



Подрядчиков спикер, однако, не назвал, зато пообещал, что к строительству татарстанского участка платного автобана, которое еще не началось, привлекут местные фирмы:

— Мы уже несколько раз проводили совещания с ведущими компаниями Татарстана… На участке порядка 60 километров от границы Чувашии генеральным подрядчиком будет дочерняя компания крупной госкомпании, а все дорожные организации Татарстана, которые имеют такое желание, смогут прийти на субподряд.

Петушенко сообщил, что трассу постарались максимально приблизить к аэропорту Казани, а стало быть, и к самому городу

«Умная дорога» пройдет близко к аэропорту Казани

Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, насколько близко трасса М-12 подойдет к Казани (а от этого зависит возможность жителей столицы Татарстана с выгодой для себя пользоваться преимуществами, которые дает проезд по платной дороге), Петушенко сообщил, что трассу постарались максимально приблизить к аэропорту Казани, а стало быть, и к самому городу.

По его словам, М-12 вблизи столицы РТ совместят с южным обходом города, в результате примерно 20-километровый участок в этом направлении станет платным. На платную дорогу, уточнил Петушенко, не сможет заехать негабаритная техника, однако для всех остальных заезд будет максимально упрощен. Его предполагается организовать таким образом, чтобы поток машин вообще не останавливался:

— Шлагбаумов на въездах на М-12 не будет. Трасса будет оснащена проектом «Умная дорога».

По его словам, окончательный вариант трассировки не выбран и не утвержден, однако определено, что въезд на платную дорогу будет расположен не более чем в 20—30 километрах от города

Даром никогда не поедем

Строительство платного автобана М-12 «Москва — Казань» будет на 60% финансироваться из российского бюджета и на 40% — из средств частных инвесторов, сообщил Вячеслав Петушенко. Вернуть вложения последним планируется в течение 20 лет, после этого дорога перейдет в госсобственность.

— И тогда она станет бесплатной? — заинтересовались журналисты, но ответ разочаровал.

— Дорога перейдет в собственность Российской Федерации, но бесплатной не станет. Средства от платы за проезд пойдут на строительство новых дорог, — заявил Петушенко.

«Я вам сейчас трассировку говорить не буду!»

Во время всей пресс-конференции Петушенко упорно уходил от конкретного ответа на вопрос о трассировке М-12 в пределах Татарстана. А когда вопрос задали раз в шестой и вовсе отчеканил:

— Я вам сейчас трассировку говорить не буду!

По его словам, окончательный вариант трассировки не выбран и не утвержден, однако определено, что въезд на платную дорогу будет расположен не более чем в 20—30 километрах от города, иначе станет невыполнимой главная задача — обеспечить доезд по трассе до Москвы в течение шести часов. Глава правления «Автодора» подчеркнул, что с учетом установленной на трассе разрешенной скорости — 120 км в час, отсутствия светофоров и пересечений с другими дорогами в одном уровне, а также «допускаемого» КоАП превышения скорости (20 км, в пределах которых нарушитель скоростного режима не наказывается штрафом, — прим. ред.), время в пути до Москвы должно сократиться «с 12—14 часов до шести».

Глава правления «Автодора» подчеркнул, что время в пути до Москвы должно сократиться «с 12—14 часов до шести»

Петушенко сообщил, что кроме двух уже ставших достоянием общественности вариантов трассировки М-12 в Татарстане (через Кзыл-Байрак и Гребени), есть еще и третий, но отказался о нем что-либо сообщить из опасения, что и этот вариант вызовет негативную реакцию у части населения.

А отвечая на вопрос, как будут решаться споры, которые неизбежно возникнут при отчуждении земельных участков тех, кому не повезет оказаться на пути новой дороги, глава правления «Автодора» напомнил, что существует установленная законом процедура выкупа по рыночной стоимости, определенной путем независимой оценки. Несогласным с оценкой дорога одна — в суд, сказал он.

«Мы не хотим проблем с обсуждением!»

Глава правления госкомпании дал понять, что не хочет раздувать страсти и вступать в обсуждение с противниками строительства платного автобана через населенные пункты. Он неоднократно подчеркнул, что окончательное решение о трассировке татарстанского участка, в частности в месте мостового перехода через Волгу, не принято именно потому, что идут поиски наименее травматичного для собственников этих земельных участков варианта.

А еще Петушенко резко высказался о «непозитивных» противниках строительства, которые «врут», утверждая, что трасса пройдет по тому или иному дому, участку.

— Трассировка сложная, и мы абсолютно не хотим проблем, связанных с ее обсуждением общественностью.

Петушенко добавил, что завершить разработку трассировки и выставить ее на обсуждение планируется в течение текущей недели

Два срока для одной дороги

На вопрос, когда же начнется строительство М-12, Вячеслав Петушенко ответил:

— Я полагаю, что в этом году мы начнем подготовительные работы, а в полном объеме строительство начнется во второй половине 2021 года.

Такие отдаленные сроки объясняются просто: трассировку М-12 должно утвердить Федеральное дорожное агентство, а утверждение возможно лишь при наличии согласования со стороны субъекта РФ Республики Татарстан и ряда ведомств, включая Минэнерго, Минлесхоза, Минэкологии.

Петушенко добавил, что завершить разработку трассировки и выставить ее на обсуждение планируется в течение текущей недели.

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов