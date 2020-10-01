Как зеленодольские «мальчики-спортсмены» убийцами стали

«Реальное время» выяснило страшные подробности расправы над таксистом в Татарстане

Фото: соцсети. На фото — Александр Кротов

Сейчас Зеленодольский горсуд рассматривает ходатайства на арест 15-летнего школьника и двух студентов местного технического колледжа 16 и 17 лет. По версии Следкома, их поездка на такси в прошлое воскресенье закончилась убийством. Источники «Реального времени» уверяют: парни были готовы к задержанию — даже адвоката наняли. И теперь настаивают на версии о неосторожном преступлении со стороны лишь одного из них.

Следком предъявил пацанам обвинение и просит ареста



Соцсети второй день пестрят сообщениями о жестокой расправе над Александром Кротовым и задержании трех подозреваемых малолеток.

Две прошлые ночи троица друзей, выросших по соседству, провела в изоляторе временного содержания. Сегодня в отделе по Зеленодольскому району Следкома по РТ им предъявили обвинение по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц, из корыстных побуждений) и по ч. 4 ст. 162 (разбой в особо крупном размере), а в горсуд направили ходатайства на арест до 28 ноября.

Заседания суда пройдут в закрытом режиме — без журналистов и посторонних, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского горсуда. Закон защищает права задержанных подростков — разглашать их имена и обнародовать фото запрещено.

Впрочем, уже известно: младшему из обвиняемых — 15, он еще школьник, причем, как говорят, из вполне благополучной семьи. Его приятели чуть старше — одному 16, другому 17 лет. Оба учатся в Зеленодольском механическом колледже. Как минимум один из приятелей увлекается борьбой. Но на вид все трое крепкие и спортивные. Причем 15-летний ростом выше 17-летнего.

Как уверяют источники «Реального времени», сотрудники угрозыска пришли за парнями 29 сентября, то есть на следующий день после того, как обнаружили машину пропавшего в выходные таксиста — в лесопосадке на окраине города, недалеко от территории бывшего машиностроительного завода.

Машину пропавшего в выходные таксиста обнаружили в лесопосадке на окраине города. Фото: Следком по РТ

Версия следствия: убийство было умышленным

Последнюю заявку в такси «Мотор» 35-летний Александр Кротов получил еще до 10 часов. Потом на сигналы оператора компании и родственников не отвечал. Домой не вернулся. 28-го близкие объявили его в розыск, а зеленодольские таксисты на 40 машинах начали целенаправленные поиски пропавшего кроссовера Vortex Tingo (он же Chery Tiggo).

Но в итоге брошенную в посадке запертую машину заметили местные жители и вызвали полицию. Вскрывать ее силовики не стали — позвонили родственникам Кротова, уже предполагая худший сценарий. Близкие привезли дубликат ключей.

Тело пропавшего водителя нашли в багажнике — он был обмотан буксировочным тросом, на голове и теле эксперты обнаружили множество ушибов и ссадин. На данный момент установлено — Александра задушили, сообщает осведомленный источник «Реального времени» в правоохранительных органах. Причем орудие этого преступления — веревку — силовики нашли в двух километрах от брошенной машины — в районе спорткомплекса «Метеор», где и было совершено убийство.

Там же нашли куртку Кротова. Ее сбросили, когда с первого раза не смогли поместить тело рослого, под 1,8 м, человека в багажник. Зачем? Хотели отвезти подальше и избавиться от него. В какой-то момент решили перемещать волоком по земле, обмотав буксировочным тросом. Но попытки эти оказались неудачными, хотя добавили повреждений на теле покойного. В результате задушенного утрамбовали в багажник и заперли его на ключ, а машину отогнали в посадку и бросили.

Силовики предполагают, что убийство было умышленным. В машине не нашли ни денег, хотя отработал Кротов почти день, ни его мобильника, ни документов, ни видеорегистратора. Фото: Следком по РТ

Силовики предполагают, что убийство было умышленным. В машине не нашли ни денег, хотя отработал Кротов почти день, ни его мобильника, ни документов, ни видеорегистратора. Выяснилось, что и такси юные пассажиры предусмотрительно вызвали с чужого телефона. А еще совершенно «случайно» прихватили с собой веревку. Более реальной представляется картина, что кто-то душил, а кто-то еще и удары наносил.

Версия задержанных: получил несколько ударов — умер

Пропавший регистратор следователи и оперативники нашли при обыске у одного из задержанных. Правда, все записи на нем были удалены. Однако по делу назначена компьютерно-техническая экспертиза, и, возможно, специалистам удастся восстановить удаленные данные.

По данным источников «Реального времени», визита силовиков мальчишки ждали, поскольку успели нанять адвоката и получить консультацию. В итоге выдали версию о том, что водитель скончался от пяти ударов по голове, которые нанес старший, 17-летний подросток. Причем конфликт возник якобы «на почве внезапной неприязни», связанной с тем, что ребята не захотели платить за поездку.

Про удавку никто из подозреваемых не рассказывал. Двое «свидетелей» вообще держались уверенно, вероятно, полагая, что их вот-вот отпустят. Третий мандражировал, говорят, даже ночь в камере не спал, но при этом переживал лишь за свою судьбу, а не за то, что совершено непоправимое.

Собранных в короткий срок доказательств, включая отпечатки пальцев задержанных в авто убитого и на его одежде, хватило, чтобы предъявить обвинение в убийстве всем троим. Теперь следователям еще предстоит установить детали того, что делал каждый из обвиняемых.

Собранных в короткий срок доказательств, включая отпечатки пальцев задержанных в авто убитого и на его одежде, хватило, чтобы предъявить обвинение в убийстве всем троим. Фото: Следком по РТ

Помочь в этом должны и назначенные по делу судебные экспертизы — медицинская, психиатрическая, молекулярно-генетическая.

«Я ему как-то биту дал: «Возьми в машину». А он только посмеялся»

У Кротова осталась 8-летняя дочь-второклассница. Она еще не поняла, что случилось, говорит 60-летний Александр Листраткин, родственник погибшего.

«Только вчера на кладбище, когда стали Сашку закапывать, она спросила: «Мама, а папа чего?»

С супругой Александр Кротов развелся незадолго до трагедии. Но с дочкой старался проводить каждые выходные. Любил рыбалку, мотоспорт, в его гараже стояли и скутер, и квадроцикл.

«Они с моим сыном были ближе, чем братья, — понимали друг друга с полуслова. Всегда добрый, улыбчивый. И ведь не ждал он ничего плохого — даже не думал, что надо защищаться! Я ему как-то биту дал, говорю: «Возьми с собой в машину». А он посмеялся и сказал: «В гараже повешу», — вспоминает Александр Иванович.

На кладбище из морга катафалк с телом убитого провожала колонна из 100 машин — друзей, родных Александра Кротова и коллег-таксистов. Приехали знакомые и из Казани, и из Волжска. В голос ругали малолетних отморозков и обсуждали, что закон к несовершеннолетним мягок — больше 10 лет за убийство не дадут. Впрочем, для 15-летнего верхняя планка еще ниже — 8 лет. А вот взрослым по той же статье светит до пожизненного.

Александр Листраткин в последний раз видел Александра Кротова в субботу на даче в Васильево у своего сына (женатого на сестре Кротова). Говорит, у семьи была традиция — по субботам ходить в баню, собирались и дети, и родители, и внуки.

«А в воскресенье он поехал подрабатывать и не вернулся. Хотя такого никогда не было, чтобы он не позвонил, если ночевать не придет».

Родные убитого уже слышали про попытку одного из задержанных взять всю вину на себя, «чтобы не было групповухи и срок был поменьше», а там, глядишь, адвокаты добьются переквалификации на более мягкую статью. Именно поэтому некоторые считают, что самым справедливым решением было бы отдать мальчишек на расправу родственникам убитого. Однако такое наказание УК РФ не предусматривает. А для близких обвиняемых трагедия только начинается.

P. S. Сегодня суд отправил всю троицу в СИЗО-1 Казани до 28 ноября.