В Татарстане обновили 18 светофоров почти на 126 млн рублей

Светофоры теперь объединены в единую систему, собирающую данные о параметрах транспортных потоков

Фото: Мария Зверева

В Татарстане завершено внедрение интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Модернизация затронула 18 светофорных объектов, на которых установили 18 контроллеров, 89 детекторов и 19 камер видеонаблюдения. Общий объем финансирования составил 125,7 миллиона рублей, из которых 91,8 миллиона поступило из федерального бюджета, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В Казани обновили 12 светофоров, установив 12 транспортных контроллеров для адаптивного управления, 61 детектор и 12 камер. Работы проводились на следующих перекрестках:

улица Тэцевская — улица Белинского,

улица Тэцевская — улица Челюскина (дом 3, корпус 1),

улица Тэцевская — улица Хлебозаводская,

улица Кул Гали — улица Рябиновая,

улица Кул Гали — улица Яркая,

улица Магистральная — улица Учительская,

улица Магистральная — улица Яшь Кыч,

улица Магистральная, дом 33,

улица Магистральная — улица Кулагина,

улица Магистральная — улица Поперечно-Кукушкинская,

улица Айдарова — улица Лукина,

улица Габишева — улица Кул Гали.

В Набережных Челнах модернизировали шесть светофоров, установив шесть контроллеров, 28 детекторов и семь камер. Работы прошли по адресам:

Трубный проезд — Производственный проезд,

Трубный проезд — Хлебный проезд,

Трубный проезд — Индустриальный проезд,

улица Машиностроительная — «Гараж 500»,

улица Машиностроительная — ТЦ «Лемана Про»,

улица Машиностроительная — остановка «Орловское кольцо».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Все обновленные светофоры теперь объединены в единую систему, собирающую и визуализирующую данные о параметрах транспортных потоков, что обеспечивает адаптивное управление на уровне города.

— Внедрение интеллектуальных транспортных систем существенно повышает комфортность для жителей и устойчивость всей транспортной инфраструктуры. Благодаря адаптивному управлению на дорогах уменьшается количество простоев и пробок, что делает движение более плавным, даже в часы пик. Мы будем и далее развивать эту работу, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

Интеллектуальные транспортные системы устанавливаются в городах с населением свыше 300 тысяч человек в связи с ростом трафика. Работы по внедрению ИТС в Татарстане ведутся с 2020 года. За последние пять лет модернизировано 124 светофора, установлено 597 детекторов дорожного движения и 610 камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что количество «умных» светофоров в Казани достигнет 269 единиц.

Никита Егоров