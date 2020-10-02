«Есть риск, что сложится тенденция в связи с локдаунами»: о чем сигналит падающая нефть

Цены на нефть вернулись к июньским значениям

Сегодня днем цена барреля нефти Brent упала ниже $39 — такое значение зафиксировано впервые с июня этого года. По данным биржи ICE, это значение зафиксировано сегодня примерно в 13.21, падение к уровню закрытия предыдущих торгов составило 4,79%. Позже нефть несколько колебалась, но на момент написания материала на ICE цена барреля упала даже еще ниже, до $38,91.

Параллельно с этим вновь возросли и курсы доллара и евро к рублю. К 13.40 биржевой курс составлял 92,04 рубля (-1,28%). Курс доллара торговался на уровне 78,49 руб. (-1,46%). На момент написания материала евро стоил 92,09 рубля, доллар — 78,65 рубля.

Добавим, что сегодня инвесторы также наблюдали общее падение рынка акций российских компаний: индекс Мосбиржи сегодня днем снизился порядка на 2,1% по сравнению с закрытием торгов прошлого дня, до 2829,47 пункта, на 10.48 мск. Сейчас он составляет 2 844,17 пункта.

Кроме того, этим утром из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления ТЭК стало известно, что объем добычи нефти и газового конденсата в России за три квартала 2020 года снизился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 386,77 млн тонн.

Дело в Трампе или в локдаунах?

В СМИ сегодня падение цены на нефть связывают с новостью о выявленном у президента США Дональда Трампа коронавирусе. С этим отчасти соглашается директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

— Есть риск того, что это сложится тенденция в связи с новыми локдаунами, — этот риск тоже присутствует. Плюс есть новости общерыночные, которые влияют не только на рынок нефти, а на все рисковые активы. Новость о том, что Трамп заболел, традиционно приводит к бегству из рисковых активов.

Танурков также прокомментировал ситуацию с курсом рубля — по его мнению, даже при текущих ценах на нефть рубль все равно выглядит «чересчур дешевым».



Заместитель гендиректора по инвестициям ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров полагает, что о долгосрочной тенденции речи не идет, но соглашается с версией о влиянии возможного локдауна. Впрочем, есть и иные факторы.

— Есть негативные новости о распространении ковида, а точнее, о том, что все больше и больше говорят о восстановлении в том или ином виде карантинных мероприятий. Мы видим, как с падением нефти падают и акции авиационных компаний, хотя обычно они разнонаправленные. Плюс это увеличение предложения со стороны Ливии — оно хоть и небольшое, но в таких условиях влияет. Хотя движения не какие-то супербольшие — движение порядка 10% кажутся большими, но это, к сожалению, нормальная волатильность. Пока ожиданий на падение ниже $35 нет.

Александр Артемьев