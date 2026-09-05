Шедевр Галимова и чумовой камбэк «Ак Барса»: казанцы спаслись в матче с «Сибирью»

«Барсы» горели: 1-3, но сумели перевернуть встречу в свою пользу!

«Ак Барс» добыл победу в первом матче нового сезона КХЛ. Основное время встречи и дополнительный пятиминутный отрезок с «Сибирью» завершились со счетом 3:3. А вот в серии буллитов сильнее оказались хозяева (2:0). О деталях и итогах матча — в материале «Реального времени».

«Сибирь» — криптонит для «Ак Барса» в «Татнефть Арене». Но казанцы сумели добыть первую победу в сезоне!

Первый матч нового сезона КХЛ у казанцев выпал на 5 сентября. В соперниках — дерзкая «Сибирь» под руководством Ярослава Люзенкова. Специалист возглавил сибиряков по ходу прошлого сезона. При Вадиме Епанчинцеве и Вячеславе Буцаеве игра и результаты «Сибири» оказались на грани катастрофы. Команда должна была пролететь мимо плей-офф. Однако с приходом Люзенкова хоккей «Сибири» приобрел определенную системность, в составе появились ярко выраженные лидеры в лице, например, Антона Косолапова и Михаила Абрамова. По итогу коллектив сумел выйти в первый раунд Кубка Гагарина.

В планах Ярослава Люзенкова в этом сезоне сделать шаг вперед с «Сибирью». Чтобы радовали глаз болельщика не только результаты клуба, но и игра. Сибиряки неплохо смотрелись в августе на предсезонке и в матче с «Ак Барсом» не выглядели явными андердогами до стартового свистка.



Казанскому клубу всегда сложно играть с «Сибирью» на своем льду. Лишь в прошлом сезоне «Ак Барс» сумел прервать чудовищную серию поражений от сибиряков в «Татнефть Арене», которая тянулась аж с 2020 года. «Сибирь» в Казани — всегда криптонит для казанцев Легкого матча команде Анвара Гатиятулина ждать было наивно.

Гол-шедевр Артема Галимова

Хотя началось все для хозяев прекрасно. На третьей минуте первого периода нападающий Артем Галимов сотворил в очередной раз гол-шедевр. У форварда уже образовалась традиция — хотя бы раз в год Галимов стабильно радует болельщиков «Ак Барса» какими-то невероятными шайбами. В этом сезоне Артем решил закрыть гештальт, судя по всему, уже в сентябре. После наброса Никиты Лямкина Галимов из-под ноги подставил клюшку и не оставил шансов вратарю «Сибири» Михаилу Бердину.

— Никита набросил — я подставил. Мы изначально так и планировали сделать, — скромно охарактеризовал свой гол Галимов в разговоре с журналистами.

Быстрый гол по идее должен был задать тон эмоциональному фону «Ак Барса». Однако уже к середине первого периода «Сибирь» перехватила инициативу. А к концу стартовой двадцатиминутки сибиряки уже вели в счете. Сначала Тейлор Бек хлестким кистевым броском с ползоны сравнял в большинстве. А минутами спустя Степан Никулин броском в верхний угол вывел гостей в период.

Провальный второй период от «Ак Барса» и «птичка» Кузнецова

«Ак Барс» оказался в некотором нокдауне после такого стремительного камбэка «Сибири». Второй период сложился для казанцев ужасно. Красноречивая статистика — броски в створ: 3-14 в пользу сибиряков.

— Не совсем хорошо провели первые два периода. Из-за несогласованности, несинхронности действий, неправильного расположения у себя в зоне допустили ошибки, чем воспользовался соперник, — объяснил неудачную игру своих подопечных Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Положение усложнилось тем, что в конце периода третью шайбу «Сибири» забил Евгений Кузнецов. Егор Коршков из-за ворот сделал передачу на ближнюю штангу, на которую откликнулся «92-й» номер гостей. После гола Кузнецов исполнил свою фирменную «птичку» на льду «Татнефть Арены».

Первая шайба Иванова за «Ак Барс» и «теннисный» гол Терехова перевернули ход матча

В третьем периоде «Ак Барс» действительно перевернул ход встречи. Убежав в быструю контратаку, казанцы забили усилиями 18-летнего Александра Иванова. Молодой защитник здорово сыграл на добивании после броска Кирилла Семенова. Для Иванова эта шайба стала дебютной за «Ак Барс».

Любопытно, что сегодня в КХЛ случился настоящий бум на голы в исполнении юных талантов. В матче с «Трактором» отличился нападающий «Локомотива» Матвей Котков 2008 года рождения. А в игре со «Спартаком» шайбу забросил 17-летний форвард «Торпедо» Сергей Скворцов (2009 год).

Шайба Иванова, безусловно, приподняла дух хоккеистов «Ак Барса». Уже ко второй минуте третьего периода счет на кубе «Татнефть Арены» показывал цифры 3:3. Восстановил паритет в матче Семен Терехов. Нападающий «Ак Барса» забил свой гол в теннисном стиле.

— Помогла игра в падел летом с Галимовым, — шутил после матча в раздевалке Семен Терехов.

«Ак Барс» совершил волевой камбэк, апофеозом которого стала серия послематчевых буллитов. Александр Хмелевский и Григорий Денисенко уверенно исполнили свои попытки, в то время как ни один из хоккеистов «Сибири» не сумел переиграть вратаря казанцев Максима Арефьева.

Хозяева добыли непростую победу, но эмоции от нее у игроков «Ак Барса» были на пределе. Артем Галимов после матча даже успел потроллить скамейку «Сибири», исполнив ту самую «птичку» Кузнецова. Передал гостям привет, так сказать.

Впереди у казанцев домашний матч против «Адмирала» 7 сентября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Сибирь» — 4:3 Б (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

1:0 Галимов (Лямкин, Семенов, 02:46)

1:1 Бек (14:43, 5х4)

1:2 Никулин (Диц, Абрамов, 18:14)

1:3 Кузнецов (Коршков, Мищенко, 35:17)

2:3 Иванов (Семенов, Лямкин, 40:30)

3:3 Терехов Сем. (Марченко, Денисенко, 41:08)

4:3 Денисенко (65:00, ПБ)

Серия послематчевых бросков: Никулин — вратарь, Хмелевский — гол, Абрамов — вратарь, Денисенко — гол.

ЛДС «Татнефть Арена», Казань. 8393 зрителя.

Вратари: Арефьев — Бердин.

Судьи: Николай Акузовский, Антон Гофман, Евгений Любомиров, Никита Новиков.

Броски: 52-53. Броски в створ: 24-32. Голы: 3-3. Вбрасывания: 34-23. Блокированные броски: 11-12. Силовые приемы: 17-20. Отборы: 4-6. Потери: 17-14. Перехваты: 4-2. Время в атаке: 11:11—10:39. Штраф: 8-8.

