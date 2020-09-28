Масштабная реконструкция трассы Казань — Оренбург: больше ограждений, освещение и новые светофоры в Сокурах

Татарстанский участок трассы Казань — Оренбург обезопасят за 3 года и 3,8 миллиарда

Без малого 3,8 млрд рублей намерено потратить ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» на первый этап реконструкции татарстанского участка автодороги «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан». Как стало известно «Реальному времени», работы должны начаться уже 1 ноября 2020 года. По мнению экспертов, с появлением еще двух светофоров в Сокурах усугубится ситуация с и без того затрудненным движением через поселок. Однако другого варианта для села на сегодняшний день, к сожалению, не существует.

Три года и почти 4 миллиарда



Объявление о тендере стоимостью 3,769 млрд рублей на право проведения работ по реконструкции участка дороги Р-239 появилось недавно на сайте госзакупок. Срок окончания подачи заявок — 12 октября. Это не первый тендер на ремонт трассы Казань — Оренбург: летом Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Росавтодора объявило тендер на устройство защитных слоев на автодороге Р-239 стоимостью 204 млн рублей. Контракт заключили с единственным участником, заявившимся на торги — ООО «Татнефтедор».

Подрядчик должен завершить эти работы 30 сентября. А на очередные работы по реконструкции трассы Р-239 на территории РТ из федерального бюджета на 2020 год будет выделено 803,5 млн рублей, на 2021-й — 889,7 млн, на 2022-й — почти 1,01 млрд, а на 2023-й — 1,066 млрд. Заказчик установил сроки исполнения контракта: начаться работы должны 1 ноября 2020 года, завершиться — 30 ноября 2023-го — итого на все отводится 3 года.

По территории Республики Татарстан проходит 394,924 км федеральной автодороги Р-239 Казань — Оренбург. Фото vv-fad.ru

Узкая и далеко не первоклассная

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправдор», по территории Республики Татарстан проходит 394,924 км федеральной автодороги Р-239 Казань — Оренбург.

137,548 км этой трассы относится ко II категории. Согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», это нескоростная дорога, которая может иметь от двух до четырех полос и на которой необязательна разделительная полоса и допускаются пересечения с другими дорогами в одном уровне (то есть на перекрестках не обязательно строить мосты и путепроводы, чтобы развести потоки).

Еще 226,641 км трассы — вообще III категории, это довольно узкая двухполосная дорога с шириной полосы всего 3,5 м (ширина полосы дорог более высокого класса — 3,75 м). И только 30,735 км трассы относятся к категории IБ — там четыре широких полосы, имеется разделительная, а пересечения с другими дорогами выполнены в разных уровнях.

Трафик растет, аварийность не отстает

— Ежедневно по одной из основных федеральных автодорог Татарстана проезжает более 51 тысячи автомобилей, сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре». — Ежегодно растущий трафик требует от дорожников принятия мер по обеспечению безопасного и комфортного проезда.

По данным этой организации, в нормативном состоянии по транспортно-эксплуатационным показателям в настоящее время находится лишь 85% от общей длины татарстанского участка трассы.

И это малая часть происшествий на Р-239, и не самая страшная из возможных. Фото 16.мвд.рф

О последствиях отклонений от нормы жители региона и всей России узнают из новостей. К примеру, в 8 утра 3 сентября 2020 года узкую проезжую часть трассы Р-239 в Лаишевском районе Республики Татарстан не поделили Volkswagen Polo и микроавтобус Ford Transit, в результате столкновения на встречной шесть человек получили травмы. В 19:00 26 марта 2020 года на 266-м км трассы Р-239 в Альметьевском районе погибли два водителя: Toyota Camry выехала на встречную полосу и врезалась в «Богдан-2111», а затем в Hyundai Elantra. 3 июля 2019 года, также в Альметьевском районе и также на встречной Opel врезался в вахтовый автобус «ПАЗ» — пострадали восемь человек...

И это малая часть происшествий на Р-239, и не самая страшная из возможных: в феврале 2016 года на 173-м километре Р-239 обрушилась опора моста через реку Шешма, однако это было вовремя замечено, и мост закрыли и отремонтировали.

В феврале 2020 года в Татарстане определили восемь участков мест концентрации ДТП, которые необходимо срочно ликвидировать, и по заявлению замначальника «Волго-Вятскуправтодора» Азата Гатауллина, два из них находились трассе Р-239 Казань — Оренбург, один — на подъезде к аэропорту Казани.

— В 2020 году работы по ремонту трассы велись на пяти участках: с 116-го по 127-й км и с 153+800 по 164+600 км в Чистопольском, Новошешминском, с 187+560 по 190-й км в Нижнекамском, с 374+500 по 374+500 км в Бавлинском и с 308+300 по 318+600 км Бугульминском районах республики, — сообщили «Реальному времени» в «Волго-Вятскуправтодоре».

Барьеры, светофоры, шумовые полосы и освещение

Теперь за три года и почти 3,8 млрд рублей планируется сделать следующее. Для ликвидации мест концентрации ДТП — установить около 8 км барьерного ограждения. Разделить встречные потоки движения в Алексеевском и Альметьевском районах Татарстана. Только на мостовом переходе через Каму, на 74-м километре федеральной автодороги Казань — Оренбург планируется установить более 5 км металлического барьерного ограждения. А для профилактики и ликвидации ДТП с выездом встречную полосу на обходе Альметьевска (253—256-й километры Р-239) — еще 2,6 км барьерного ограждения.

— Для обеспечения безопасности жителей села Сокуры (км 28-й) Лаишевского района и в городе Бавлы (км 352+072) планируется установить два светофорных объекта с кнопкой вызова для пешеходов, — сообщают в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». — Продолжатся работы по устройству электроосвещения на пешеходных переходах и автобусных остановках: уже в этом году его установят на остановках в деревне Каипы Лаишевского района. А пока на 23 опасных поворотах нанесли продольные шумовые полосы общей протяженностью более 21 км. Перед нерегулируемыми пешеходными переходами, одноуровневыми пересечениями и примыканиями с ограниченной видимостью нанесли поперечные шумовые полосы — всего таких участков 55.

Кроме того, в ходе реализации программы повышения безопасности движения на Р-235 планируется ликвидировать потенциальные и уже существующие места концентрации ДТП: км 14+060 км (транспортная развязка) на Усады и Боровое Матюшино, с 0+750 по 1+300 км подъездной дороги к международному аэропорту Казани, с 285+290 по 285+800 км и с 302+400 по 303-й км.

«Это фантастика»

Необходимость мер по обеспечению в Сокурах безопасности пешеходов при переходе улицы Державина (именно по ней в этом населенном пункте проходит Р-239) назрела давно, однако водители, которые этой дорогой постоянно пользуются, считают, что новые светофоры на дороге, которая делит населенный пункт практически на две равные части, ухудшат ситуацию в часы пик.

— Я постоянно по рабочим делам езжу в Лаишево, говорит предприниматель Виктор Солодков, и утром, и вечером стою в пробках. Поставят новые светофоры — значит, движение замедлится, пробки станут длиннее. Может, разумнее было бы построить в Сокурах надземные или подземные переходы?

— С точки зрения безопасности светофоры в Сокурах, которые давно стали фактически пригородом Казани, безусловно, нужны, — считает представитель Федерации автовладельцев России в РТ Рамиль Хайруллин. — И правильно, что их сделают с кнопкой вызова, иначе, когда пешеходов нет, автомобили будут зря на красный свет простаивать. Разумеется, это усугубит заторы на дороге, но другого выхода я не вижу. По переходам люди все равно не станут ходить, а побегут через дорогу — это менталитет, тем более в селе, где привыкли ходить как короче.

В идеале же, считают водители, было бы не светофоры ставить, а обогнуть Сокуры — пустить Р-239 в обход села.

— Но эта идея сегодня выглядит фантастической, — заметил Рамиль Хайруллин. — Это потребует очень больших затрат, а кто даст деньги?

Мимо аэропорта не проехали!

В результате реконструкции татарстанского участка автодороги Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан» изменится подъезд к аэропорту «Казань» — там предусмотрено устройство 4-полосной проезжей части протяженностью 6,4 км, реконструкция путепровода на транспортной развязке, переезда для сельскохозяйственной техники, а также строительство разворотной эстакады и разворотных петель в районе примыкания к трассе дороги на KazanExpo.

— Для удобства посетителей KazanExpo и жителей близлежащих населенных пунктов планируется строительство двух пешеходных переходов в разных уровнях возле эстакады в районе примыкания дорог на Столбище, KazanExpo и сел Большие и Малые Кабаны, — говорят в ФКУ «Волговятскуправтодор». — Ежедневно по дороге, ведущей к воздушной гавани Казани, проезжает более 16 тысяч автомобилей в сутки. Реконструкция позволит ликвидировать место концентрации ДТП (с 0+750 по 1+300 км) и сделает проезд к Международному аэропорту «Казань» более комфортным.