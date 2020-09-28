«Мы — и армяне, и азербайджанцы, и все нормальные люди»: диаспоры в Татарстане заняли «нейтралитет»

Хроника конфликта

Вооруженный конфликт в непризнанной республике Нагорный Карабах продолжает эскалацию: начавшиеся там в минувшее воскресенье боевые действия продолжились и сегодня. Этим утром азербайджанская сторона сообщала о потерях Армении — 550 человек убитыми, а также о 22 выведенных из строя единицах бронетехники, армянская сторона сообщала о 200 убитых азербайджанских военных. Сегодня Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики информировало о гибели 28 военных. Сообщается также и о погибших среди мирного населения.

Боевые действия начались в воскресенье, около 6 утра. Противоборствующие стороны обвинили друг друга в провокациях и начале наступления по линии соприкосновения. В связи с обострением конфликта в обеих странах введено военное положение. Бои продолжались также и в ночь на понедельник.

К разрешению конфликта уже подключилась Россия: официальный Кремль заявил, что «боевые действия должны быть немедленно прекращены, а урегулирование конфликта и последствий нынешнего обострения должно перейти в политико-дипломатическое русло». Еще накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Конфликт вылился в кровопролитные военные действия в 1991—1994 гг. Фото wikipedia.org

Напомним, что в целом конфликт в Нагорном Карабахе имеет гораздо более долгую историю, начавшуюся в конце 1980-х годов — после того, как Нагорно-Карабахская автономная область (населенная преимущественно армянами) объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Конфликт вылился в кровопролитные военные действия в 1991—1994 гг., которые завершились 5 мая 1994 года — тогда был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны. Впрочем, после этого войска противоборствующих сторон еще не раз сталкивались на линии конфликта — в том числе и в 2020 году.

«Нет ни любви, ни ненависти — ничего»

На фоне противостояния двух государств соотечественники участников конфликта в Татарстане сейчас сохраняют нейтралитет — об этом «Реальному времени» рассказали представители армянской и азербайджанской диаспор в республике.

Руководитель Национально-культурной автономии армян РТ Михаил Хачатурян заявил, что в Татарстане сейчас нет напряженности между двумя диаспорами.

— Мы, граждане России, живем тут на благо России и Татарстана. Но переживаем за то, что происходит у нас на родине. Обидно, что в эпоху таких высоких технологий мы не можем просто собраться и решить вопросы, а пытаются как-то силой все решать. Мы — и армяне, и азербайджанцы, и все нормальные люди — должны сделать все, чтобы остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров, — рассуждает Хачатурян.

Хачатурян вспомнил, как месяц назад некоторые республиканские СМИ приписывали межэтническую подоплеку криминальному инциденту в Набережных Челнах, когда вооруженные люди напали на местный киоск быстрого питания. Тогда армянская и азербайджанская национальные культурные автономии выступали с совместным заявлением, опровергая подобные причины.

— Мы обязаны просто здесь, в России, не поддаваться никаким провокациям. Это все идет извне, хотят разрушить Россию. Все, что происходило месяц назад, — мы же сделали заявление. И мне очень обидно, потому что председатель азербайджанской общины — он очень достойный человек. Он недавно скончался — я очень глубоко переживал, потому что он был очень мирный, добрый и достойный человек. Все должны понимать друг друга, и обидно, что мы являемся заложниками больших политических игр.

Напомним, председатель Азербайджанской национально-культурной автономии РТ Ассамблеи народов Татарстана Башир Тайяр Оглы Баширов умер 18 сентября в возрасте 48 лет. В автономии он был известен как меценат и благотворитель. Замену ему еще не выбрали.

Член правления татарстанской национально-культурной автономии «Азербайджан» Джейхун Исаев также отмечает, что обострений между двумя диаспорами в республике сейчас нет. Однако нет и каких-то положительных контактов, добавляет он.

— В целом, в общем — спокойно. У нас нет контактов, нет ни любви, ни ненависти, нету ничего. [Заявление об инциденте в Челнах] — это нейтралитет определенный. Мы понимаем, что проживаем на территории Российской Федерации, должны соблюдать ее законы. В этом смысле экстремистских выпадов каких-то нет.

Исаев, говоря о конфликте в Нагорном Карабахе, передает точку зрения официального Азербайджана.

— События в Нагорном Карабахе воспринимаются тревожно. С другой стороны, позиция Азербайджана, она юридически обоснована, и в этой связи — полная поддержка руководства страны, что Азербайджан осуществляет контртеррористическую операцию по очистке своих территорий от незаконных бандформирований, — говорит Джейхун Исаев.

Александр Артемьев