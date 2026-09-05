Роспотребнадзор: в России зарегистрировали препарат против оспы
НИОХ-14 уже успешно работает
В России был зарегистрирован противооспенный препарат НИОХ-14, сообщила Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.
— Препарат НИОХ-14 зарегистрирован и успешно функционирует, — цитирует эксперта РИА «Новости».
Этот препарат предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусами натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Он был разработан Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в сотрудничестве с Новосибирским институтом органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения РАН.
Оспа является серьезным вирусным инфекционным заболеванием с высокой степенью заразности. Одной из характерных особенностей является сыпь на коже и слизистых оболочках, которая оставляет рубцы.
Ранее сообщалось, что скрывается за закрытием заведений общепита.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».