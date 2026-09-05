Роспотребнадзор: в России зарегистрировали препарат против оспы

НИОХ-14 уже успешно работает

Фото: Михаил Захаров

В России был зарегистрирован противооспенный препарат НИОХ-14, сообщила Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.

— Препарат НИОХ-14 зарегистрирован и успешно функционирует, — цитирует эксперта РИА «Новости».

Этот препарат предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусами натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Он был разработан Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в сотрудничестве с Новосибирским институтом органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения РАН.

Оспа является серьезным вирусным инфекционным заболеванием с высокой степенью заразности. Одной из характерных особенностей является сыпь на коже и слизистых оболочках, которая оставляет рубцы.

Ранее сообщалось, что скрывается за закрытием заведений общепита.

Никита Егоров