Список персон

Прокофьев Артем Вячеславович

Гос. ведомства
Прокофьев Артем Вячеславович

Общая информация

Депутат Государственного совета РТ пятого созыва

Родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «политология».

Член партии КПРФ, член фракции КПРФ в Государственном совете Республики Татарстан.
Член комитета Государственного совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
Член комиссии Государственного совета Республики Татарстан по контролю за реализацией национального проекта «Образование».
Член комиссии Государственного совета Республики Татарстан по реализации молодежной политики, формированию здорового образа жизни и содействию подготовке XXVII всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казань.

Кандидат политических наук.

Женат, воспитывает сына.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1, каб. 713
  • Телефон: +7(843) 267-64-51

Дата последнего обновления: 02.05.2018

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