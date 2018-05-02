Прокофьев Артем Вячеславович
Общая информация
Депутат Государственного совета РТ пятого созыва
Родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «политология».
Член партии КПРФ, член фракции КПРФ в Государственном совете Республики Татарстан.
Член комитета Государственного совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
Член комиссии Государственного совета Республики Татарстан по контролю за реализацией национального проекта «Образование».
Член комиссии Государственного совета Республики Татарстан по реализации молодежной политики, формированию здорового образа жизни и содействию подготовке XXVII всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казань.
Кандидат политических наук.
Женат, воспитывает сына.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1, каб. 713
- Телефон: +7(843) 267-64-51
Дата последнего обновления: 02.05.2018