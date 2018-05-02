Прокофьев Артем Вячеславович

Общая информация

Депутат Государственного совета РТ пятого созыва

Родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «политология».

Член партии КПРФ, член фракции КПРФ в Государственном совете Республики Татарстан.

Член комитета Государственного совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.

Член комиссии Государственного совета Республики Татарстан по контролю за реализацией национального проекта «Образование».

Член комиссии Государственного совета Республики Татарстан по реализации молодежной политики, формированию здорового образа жизни и содействию подготовке XXVII всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казань.

Кандидат политических наук.

Женат, воспитывает сына.

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