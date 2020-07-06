Общественница из Казани предложила освободить малоимущих от оплаты детского сада

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Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила освободить малоимущие семьи от родительской платы за детский сад.

Предложение направлено в правительство и Госдуму. Автор инициативы считает, что это поможет поддержать нуждающие семьи.

«Прошу освободить от оплаты за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», — приводит RT текст обращения.

Ранее глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила выплачивать дополнительное пособие родителям-одиночкам во время пандемии COVID-19.



Ирина Волынец — известный на федеральном уровне общественный деятель из Казани. Кроме активной деятельности в НРК, она отмечалась в СМИ как один из кандидатов в президенты РФ на выборах 2018 года.

