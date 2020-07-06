Общественница из Казани предложила освободить малоимущих от оплаты детского сада
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила освободить малоимущие семьи от родительской платы за детский сад.
Предложение направлено в правительство и Госдуму. Автор инициативы считает, что это поможет поддержать нуждающие семьи.
«Прошу освободить от оплаты за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», — приводит RT текст обращения.
Ранее глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила выплачивать дополнительное пособие родителям-одиночкам во время пандемии COVID-19.
Ирина Волынец — известный на федеральном уровне общественный деятель из Казани. Кроме активной деятельности в НРК, она отмечалась в СМИ как один из кандидатов в президенты РФ на выборах 2018 года.
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