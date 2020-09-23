Ирина Волынец: законопроект об ускоренном изъятии детей из семьи нуждается в доработке

Кандидат на пост уполномоченного по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец раскритиковала законопроект об ускоренном изъятии детей из семьи, предложенный сенаторами Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

«Детей из семьи изымать можно только в крайнем случае: когда угрожает опасность, чтобы спасти их жизнь и здоровье. Законопроект Клишаса и Крашенинникова нуждается в доработке», — сказала Волынец, выступая на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

Она также рассказала, какими будут ее первые шаги в качестве детского омбудсмена республики. Так, Волынец намерена усилить работу с беременными женщинами, чтобы отговорить их от абортов.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Также она намерена вернуться к вопросу изучения татарского языка в школах: «Я сама наполовину татарка, наполовину русская. Изучала татарский язык в школе. У меня четверо детей. Младший сын Богдан, узнав, что не будет уроков татарского, очень расстроился. Он говорит по-татарски. Было бы хорошо, если он продолжит изучение татарского языка».

Напомним, как и предсказывало «Реальное время», сегодня комитет единогласно утвердил Волынец в качестве кандидата на пост уполномоченного по правам ребенка в РТ. Теперь ее должен назначить на эту должность Госсовет Татарстана.