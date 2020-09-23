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Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал Ирину Волынец на пост детского омбудсмена

12:23, 23.09.2020 2
Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал Ирину Волынец на пост детского омбудсмена
Фото: facebook.com

Сегодня депутаты Госсовета Татарстана рассмотрели кандидатов на должность уполномоченного по правам ребенка в республике. На заседании Комитета по социальной политике парламентарии рекомендовали на эту должность Ирину Волынец, лидера Национального родительского комитета. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из Госсовета.

Ее представила начальник Государственно-правового управления президента Лариса Глухова.

«Важно поднимать уровень грамотности родителей. Одна из главных задач — повышение контакта между семьей и школой», — сказала Волынец.

Предыдущего детского омбудсмена Гузель Удачину накануне утвердили на пост судьи Конституционного суда РТ. У нее истек второй пятилетний срок полномочий.

О том, что среди предполагаемых кандидатов на кресло уполномоченного по правам ребенка в регионе рассматривается Волынец, «Реальное время» сообщало накануне.

Ирина Волынец (в девичестве — Жемчугова) родилась в Казани в 1978 году. Окончила журфак Казанского университета. Общественную деятельность начала с проектом «Русский миллиард» в «Профсоюзе граждан России» под председательством Николая Старикова. Участвовала в праймериз «Единой России» в Татарстане и выборах в Госдуму от «Справедливой России» в Перми. В 2018-м баллотировалась на пост президента РФ и сняла свою кандидатуру в поддержку Владимира Путина. Выступила колумнистом «Реального времени». Лидер Национального родительского комитета, член Общественной палаты России. Мать четырех детей.

Волынец также известна своими громкими инициативами в сфере образования и семьи. Так, она выступала с предложениями:

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    наши без альтернативы(дремучая демократия).
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  • Анонимно 23 сен
    да уж
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