Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал Ирину Волынец на пост детского омбудсмена

Сегодня депутаты Госсовета Татарстана рассмотрели кандидатов на должность уполномоченного по правам ребенка в республике. На заседании Комитета по социальной политике парламентарии рекомендовали на эту должность Ирину Волынец, лидера Национального родительского комитета. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из Госсовета.

Ее представила начальник Государственно-правового управления президента Лариса Глухова.

«Важно поднимать уровень грамотности родителей. Одна из главных задач — повышение контакта между семьей и школой», — сказала Волынец.

Предыдущего детского омбудсмена Гузель Удачину накануне утвердили на пост судьи Конституционного суда РТ. У нее истек второй пятилетний срок полномочий.

О том, что среди предполагаемых кандидатов на кресло уполномоченного по правам ребенка в регионе рассматривается Волынец, «Реальное время» сообщало накануне.

Ирина Волынец (в девичестве — Жемчугова) родилась в Казани в 1978 году. Окончила журфак Казанского университета. Общественную деятельность начала с проектом «Русский миллиард» в «Профсоюзе граждан России» под председательством Николая Старикова. Участвовала в праймериз «Единой России» в Татарстане и выборах в Госдуму от «Справедливой России» в Перми. В 2018-м баллотировалась на пост президента РФ и сняла свою кандидатуру в поддержку Владимира Путина. Выступила колумнистом «Реального времени». Лидер Национального родительского комитета, член Общественной палаты России. Мать четырех детей.

Волынец также известна своими громкими инициативами в сфере образования и семьи. Так, она выступала с предложениями: