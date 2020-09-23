В Госсовете утвердили новый прожиточный минимум для пенсионеров

Сегодня на заседании Госсовета Татарстана утвердили прожиточный минимум для пенсионеров. Он составит 8 232 рубля.

«У нас не такие высокие цены по сравнению с другими регионами. По некоторым позициям цены даже стали ниже», — дал комментарий первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустем Валиуллин.



Фото: Олег Тихонов

Решение согласовано депутатами Госсовета. Против выступил один человек.

Напомним, что прожиточный минимум во II квартале 2020 года в Татарстане составил 9 668 рублей.

