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В Госсовете утвердили новый прожиточный минимум для пенсионеров

12:37, 23.09.2020
В Госсовете утвердили новый прожиточный минимум для пенсионеров
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на заседании Госсовета Татарстана утвердили прожиточный минимум для пенсионеров. Он составит 8 232 рубля.

«У нас не такие высокие цены по сравнению с другими регионами. По некоторым позициям цены даже стали ниже», — дал комментарий первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустем Валиуллин.

Фото: Олег Тихонов

Решение согласовано депутатами Госсовета. Против выступил один человек.

    Напомним, что прожиточный минимум во II квартале 2020 года в Татарстане составил 9 668 рублей.

    Общество Татарстан
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