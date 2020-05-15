Общественница из Казани предложила российским властям ввести пособие на покупку масок и перчаток

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Председатель Национального родительского комитета (НРК), уроженка Казани Ирина Волынец предложила правительству России ввести специальное ежемесячное пособие для покупки масок и перчаток до окончания пандемии коронавируса.

На данный момент в регионах, в том числе и в Татарстане, ввели масочный режим, за нарушение которого грозят штрафы. Однако деньги на маски перчатки есть далеко не у всех.

По словам Волынец, размер пособия должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день, пишет RT.

Ранее сообщалось, что за позапрошлые сутки полицейские отловили почти полторы тысячи татарстанцев, не желающих носить маски. Административные протоколы получили: 763 татарстанцев — за нахождение без маски в общественных местах, 483 — в магазинах, 188 — в общественном транспорте; 60 должностных лиц привлечены к ответственности за то, что допустили на вверенной им территории нарушения.