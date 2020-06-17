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Общественница из Казани предложила ввести временное пособие матерям-одиночкам

06:11, 17.06.2020
Общественница из Казани предложила ввести временное пособие матерям-одиночкам
Фото: prav.tatarstan.ru

Госдуме предложили ввести временное пособие для матерей-одиночек и отцов, воспитывающих детей одни. С такой инициативой выступил Национальный родительский комитет (НРК).

Председатель НРК из Казани Ирина Волынец объяснила, что несмотря на то, что государство выделило средства на пособия, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — передает RT текст обращения.

Ранее председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила против принудительной вакцинации.

Общество Татарстан
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