Общественница из Казани предложила ввести временное пособие матерям-одиночкам

Госдуме предложили ввести временное пособие для матерей-одиночек и отцов, воспитывающих детей одни. С такой инициативой выступил Национальный родительский комитет (НРК).

Председатель НРК из Казани Ирина Волынец объяснила, что несмотря на то, что государство выделило средства на пособия, родители-одиночки остаются незащищенной социальной группой.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — передает RT текст обращения.

Ранее председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила против принудительной вакцинации.

