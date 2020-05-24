Общественница из Казани Ирина Волынец выступила против принудительной вакцинации детей

Председатель Национального родительского комитета (НРК), уроженка Казани Ирина Волынец выступила против принудительной вакцинации.

«Законопроект об обязательной вакцинации, разработанный в верхней палате парламента России, Совете Федерации, возмущает своей наглостью и безапелляционностью. Он предписывает запрет на посещение школы, детского сада всем непривитым детям. Нас, родителей, никто даже не спросил!» — написала в соцсетях Волынец.

По ее словам, только родители могут решать, что лучше для их детей.

«Прививки действительно спасают от смертельно опасных болезней. Но с нами пытаются обращаться как со стадом баранов, не разъясняя полную информацию о составе и побочных эффектах вакцин», — возмутилась общественница.

Волынец сообщила, что сейчас она формирует координационный штаб сопротивления принудительной вакцинации.

На днях рабочая группа по изменению законодательства в связи с эпидемией COVID-19 в Совете Федерации предложила запретить прием детей без прививок в дошкольные учреждения и школы.

