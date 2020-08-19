Общественница из Казани предложила ввести в школах курс медицинской грамотности

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила ввести в школах курс занятий по медицинской грамотности.



На них учащимся предлагается объяснять основы индивидуальной защиты и технику применения средств индивидуальной защиты, типологию вирусных заболеваний и их потенциальную угрозу, правила поведения во время эпидемий, в том числе и вируса гриппа.

Волынец считает, что такой курс необходим не только из-за ситуации с коронавирусом, но и из-за низкого понимания природы вирусных заболеваний, передает RT.

Во второй части курса по медицинской грамотности школьникам нужно рассказывать о профилактике вирусных заболеваний, в том числе о способах немедикаментозного укрепления иммунитета, о базовых понятиях правильного питания и ЗОЖ.

Председатель национального родительского комитета отмечает, что курс может быть и не обязательным как отдельный предмет, а может войти в программу предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

В начале августа Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

