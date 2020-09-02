В Госдуме поддержали идею казанской общественницы об отмене имущественного налога для многодетных семей

В Госдуме отреагировали на предложение уроженки Казани Ирины Волынец, возглавляющей Национальный родительский комитет. Глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею освободить многодетные семьи от имущественного налога.

«Это одновременно решается и демографический вопрос сразу же, и решаются вопросы качества жизни, и продолжительности жизни, и все в комплексе позитивно получается, когда дополнительные меры предлагаются», — обрадовался Нилов.

Он добавил, что для реализации подобного предложения требуются законодательные изменения. Необходимо внести поправки и в Налоговый кодекс, и в Семейный кодекс, передает RT.

Напомним, Ирина Волынец предложила не взимать налог на имущество с многодетных семей, пока 18 лет не исполнится младшему из детей.