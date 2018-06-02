Глухова Лариса Юрьевна
Общая информация
Начальник государственно-правового управления президента РТ
Образование:
Казанский государственный университет, юридический факультет (1998)
Трудовая деятельность:
1996 — 2001 — ведущий специалист-юрист, главный специалист-юрист Казанского городского комитета по защите прав потребителей администрации Казани.
2001 — 2005 — ведущий специалист, заместитель начальника юридического отдела министерства финансов Республики Татарстан.
2005 — 2010 — заведующая сектором государственного права и нормативного регулирования экономики правового управления аппарата кабинета министров Республики Татарстан.
2010 — 2012 — заместитель начальника правового управления аппарата кабинета министров Республики Татарстан.
2012 — 2013 — начальник юридического отдела ОАО «Татавтодор».
2013 — 2017 — министр юстиции Республики Татарстан.
С июня 2017 года — начальник государственно-правового управления президента РТ.
Заслуженный юрист РТ (2008).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Кремль, г. Казань, 420014
- Телефон: (843) 5678776
- Email: L.Gluhova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 02.06.2018