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Общественница из Казани предложила увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

06:15, 05.08.2020
Общественница из Казани предложила увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Фото: prav.tatarstan.ru

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

Письмо с предложением она направила в правительство.

«Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%», — приводит RT текст обращения.

Сейчас законодательство предоставляет право на компенсацию 30% от стоимости жилищно-коммунальных услуг для многодетных семей. Также семьи, в которых воспитываются более десяти детей могут получить скидку до 50%.

Волынец также обратилась с предложением рассмотреть возможность не платить за услуги ЖКХ семьям, где родители лишились работы из-за пандемии, независимо от того, сколько у них детей. Она считает, что это может стать существенной мерой поддержки семей с детьми.

Ранее Ирина Волынец предложила освободить малоимущие семьи от родительской платы за детский сад.

Общество Татарстан
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