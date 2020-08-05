Общественница из Казани предложила увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

Письмо с предложением она направила в правительство.

«Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%», — приводит RT текст обращения.

Сейчас законодательство предоставляет право на компенсацию 30% от стоимости жилищно-коммунальных услуг для многодетных семей. Также семьи, в которых воспитываются более десяти детей могут получить скидку до 50%.

Волынец также обратилась с предложением рассмотреть возможность не платить за услуги ЖКХ семьям, где родители лишились работы из-за пандемии, независимо от того, сколько у них детей. Она считает, что это может стать существенной мерой поддержки семей с детьми.

Ранее Ирина Волынец предложила освободить малоимущие семьи от родительской платы за детский сад.

