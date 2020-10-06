Гимаев Ильшат Сахапович
Общая информация
Родился 25 июня 1963 года года в деревне Ст. Муй Арского района Республики Татарстан.
Образование
1989 г.— окончил Казанский инженерно-строительный институт.
Трудовая деятельность
1984-1984 гг. — техник-технолог, Сабинское АТП; Республика Татарстан.
1989-1993 гг. — инженер бюро, начальник бюро, ПО «Елабужский завод легковых автомобилей».
1993-2004 гг. — главный инженер, финансовый директор, Проектно-производственная фирма «Комтрансстрой»
2004-2016 гг. — ведущий специалист отдела развития строительного комплекса и стройиндустрии управления развития строительного комплекса; начальник отдела развития и координации строительства; начальник отдела строительства объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда; начальник отдела развития жилищного строительства управления развития строительного комплекса, начальник управления развития строительного комплекса, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
С 2016 г. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
Награды и звания
Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан.
Благодарственное письмо Кабинета Министров Республики Татарстан;
Благодарственное письмо Министерства строительства, архитектуры и Жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации;
Почетная грамота Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан»;
Нагрудной знак «Почетный строитель России»;
Нагрудный знак «Почетный строитель Татарстана»;
Медаль «За доблестный труд»
Медаль «В память 1000-летия Казани»;
Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани»;
Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в г.Сочи 2014 года»;
Памятная медаль «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в г.Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Дзержинского, 10
- Телефон: (843) 231-14-05
- Email: msagkh@tatar.ru
- Сайт: https://minstroy.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 06.10.2020