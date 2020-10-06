Гимаев Ильшат Сахапович

Общая информация

Родился 25 июня 1963 года года в деревне Ст. Муй Арского района Республики Татарстан.

Образование

1989 г.— окончил Казанский инженерно-строительный институт.

Трудовая деятельность

1984-1984 гг. — техник-технолог, Сабинское АТП; Республика Татарстан.

1989-1993 гг. — инженер бюро, начальник бюро, ПО «Елабужский завод легковых автомобилей».

1993-2004 гг. — главный инженер, финансовый директор, Проектно-производственная фирма «Комтрансстрой»

2004-2016 гг. — ведущий специалист отдела развития строительного комплекса и стройиндустрии управления развития строительного комплекса; начальник отдела развития и координации строительства; начальник отдела строительства объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда; начальник отдела развития жилищного строительства управления развития строительного комплекса, начальник управления развития строительного комплекса, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

С 2016 г. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Награды и звания

Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан.

Благодарственное письмо Кабинета Министров Республики Татарстан;

Благодарственное письмо Министерства строительства, архитектуры и Жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации;

Почетная грамота Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан»;

Нагрудной знак «Почетный строитель России»;

Нагрудный знак «Почетный строитель Татарстана»;

Медаль «За доблестный труд»

Медаль «В память 1000-летия Казани»;

Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани»;

Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в г.Сочи 2014 года»;

Памятная медаль «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в г.Казани».

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