Путешествия по стране, обязательная маркировка и онлайн-кассы — новое в июле-2020

Что нового принесет июль для бизнеса

Фото: Максим Платонов

Новое полугодие несет множество изменений, в том числе для бизнеса, который учится жить в условиях пандемии, а потому постепенно оживает. В сезон отпусков туроператоры готовят предложения для путешественников, в основном внутри России, открываются санатории и лагеря, возобновляются пассажироперевозки по стране. С июля любой регион России может ввести налог на профессиональный доход для самозанятых, а обязательными для предпринимателей стали маркировка товаров и онлайн-кассы. Подробнее о новых требованиях и площадках для старта бизнеса в июле — в материале «Реального времени».

Недельное голосование на финише

1 июля объявлен нерабочим днем в России и является основной датой для голосования по поправкам в Конституцию, которое продолжалось целую неделю. Президент Путин предложил внести изменения в 46 статей основного закона страны. Если большинство россиян проголосуют за изменения, то уже в июле обновленная Конституция вступит в силу. С 25 по 30 июня в Татарстане можно было голосовать на участках на открытом воздухе. В день общероссийского голосования, 1 июля, граждане смогут посетить только стационарные участки.

На выплату МРОТ — еще более 100 миллиардов

До 1 июля продлен срок подачи заявок на субсидии от государства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении дополнительных 23,2 млрд рублей на выплаты малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей экономики. Общий объем средств на эти цели превысит 103 млрд рублей.

Речь идет о поддержке для предпринимателей, которые смогли сохранить не менее 90% сотрудников в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Размер выплат будет определяться по количеству работников, исходя из 12 130 рублей на одного человека.

Режим самозанятых — для всех регионов

С 1 июля 2020 года любой российский регион может ввести на своей территории налог на профессиональный доход. Более известный как налог на самозанятых. Федеральный закон просто дает им такую возможность. Но выход самозанятых из тени регионам выгоден — часть налога поступает именно в региональный бюджет, еще часть — в фонд ОМС. В данный момент налог действует на территории 23 регионов — в четырех пилотных регионах он появился с 1 января 2019 года, еще в 19 субъектах РФ — с 1 января 2020 года.

Уступки в маркировке для фармацевтов

Все больше продукции в России обязано иметь обязательную марку — первым был алкоголь. с 1 июля лекарства, табачные изделия и обувь должны маркировать и отслеживать через электронную базу на всех этапах — от производства или импорта до продажи потребителю. До этого маркировка была необязательной и действовала в качестве эксперимента.

Препараты, произведенные за рубежом до 1 октября, по специальному решению правительства России, могут быть ввезены в Россию без маркировки до 1 января 2021 года. При этом правительство сможет предусмотреть особый регламент ввода в гражданский оборот лекарственных средств, которые произведены в РФ с 1 июля по 1 октября 2020 года. Нормы о переходном периоде разработали после обращений ряда фармпроизводителей с жалобами на ограничения из-за COVID-19, которые не позволили иностранным специалистам въехать в страну для донастройки оборудования для нанесения кодов.

Онлайн-кассы без поблажек

Вступают в силу изменения с 1 июля 2020 для ИП с сотрудниками и без таковых, если они занимаются торговой или производственной деятельностью, оказывают услуги: они обязаны начать работать с онлайн-кассами. До сих пор для некоторых частных предпринимателей были поблажки.

Неприменение новых ККТ допускается только если вид деятельности поименован в статье 2 54-ФЗ или деятельность осуществляется в труднодоступных местах. Для ИП на ЕНВД и ПСН установлено право уменьшения уплачиваемого налога на стоимость каждого ККТ (не более 18 000 рублей), если кассовая техника зарегистрирована в ИФНС с февраля 2017 по июль 2020 года.

Вторая выплата поступит автоматически

В июле российские семьи с детьми получат еще одну меру поддержки, связанную с коронакризисом. На каждого ребенка от рождения до 16 лет государство предоставит единовременную выплату размером 10 тысяч рублей. Выплату можно будет получить на каждого ребенка, который родился с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Большинству родителей не нужно будет подавать никаких заявлений — выплата придет автоматически, если семья уже получала пособия на детей из-за коронавируса (по 5 тысяч рублей в месяц на ребенка до 3 лет или 10 тысяч рублей в июне на ребенка от 3 до 16 лет).

Родители и опекуны, которые пока не обращались за выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявление о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. Это можно сделать до 30 сентября включительно. В случае их одобрения, дополнительная выплата в 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления, сообщает пресс-служба ОПФР по РТ. На дополнительные меры поддержки семей будет выделено 274 млрд рублей для 28 млн детей.

Разрешили путешествия по стране

С 1 июля в российских регионах полноценно заработает туристическая отрасль — все популярные туристические направления в России будут открыты для межрегиональных поездок, заявили в Ростуризме. Первыми во многих регионах возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Теперь начинают функционировать и обычные гостиницы. Для всех организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов, Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса. Также разработаны санитарные правила перевозок на различных видах транспорта.

Госкомитет по туризму Татарстана создал и уже вывел на рынок «турпакет» для внутреннего туризма в главные «точки притяжения» для гостей республики — «1001 удовольствие за выходные». За 2 200 рублей жители Татарстана могут провести уикенд в Болгаре, Елабуге, Камском Устье и Чистополе.

С 1 июля официально стартует и детская оздоровительная кампания (в шести регионах она уже началась). Принимать решение об открытии учреждений будут отдельно в каждом регионе, исходя из эпидемиологической ситуации. В частности, на Кубани пока откроются только детские санатории, имеющие медицинскую лицензию, а отдыхать в них смогут только жители региона.



Авиаперелеты: от Калининграда до Нового Уренгоя

С 15 июля частично может быть возобновлено международное авиасообщение. Предполагается, что в первую очередь будут открыты границы с государствами ЕАЭС и СНГ. Сначала полеты возобновят несколько крупных перевозчиков. Главные условия — стабильное сокращение выявленных случаев COVID-19 и соблюдение строгих санитарных правил на борту. В общей сложности международный аэропорт «Казань» сообщает об открытии внутренних рейсов по 35 направлениям.

С 9 июля авиакомпания «ИрАэро» из Казани открывает рейсы в Минеральные Воды и Новый Уренгой и обратно. С 16 июля авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять регулярные рейсы из Казани в Калининград.

В Болгарии сообщили, что авиакомпания «Болгария Эйр» уполномочена эксплуатировать регулярные рейсы в несколько российских городов. Среди них есть и Казань. Также перевозчик будет обслуживать такие направления из страны, как Москва, Санкт-Петербург, Самара и Пермь, передает Росавиация. Пока конкретных данных о запуске полетов нет. Информация получена через МИД РФ.



Напомним, пока регулярные авиарейсы в другие страны остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса. На внутренних направлениях постепенно открываются все новые пункты. Например, авиакомпания «Россия» намерена с июля начать полеты из Казани в Сочи, Анапу и Симферополь.

Новые правила от МЧС для высотных бизнес-центров

С июля вступает в силу приказ МЧС о требованиях пожарной безопасности для зданий высотой до 50 метров, в которых могут располагаться: концертные залы, кинотеатры; торговые предприятия, общепит, аптеки, спортивные учреждения, салоны красоты; банки, офисы; гостиницы, автостоянки. Новых требований нужно придерживаться на этапах проектирования, реконструкции, капремонта, изменений функционального назначения, а также повседневной эксплуатации.

География дает интеллектуальное право

С 27 июля географическое указание становится самостоятельным объектом интеллектуального права. Речь идет о тех случаях, когда географическое происхождение какого-то товара значительно влияет на его характеристики. Даже если с той или иной территорией связана только одна из стадий производства товара, например, «хохломская игрушка», «кубанские яблоки» или «оренбургский пуховый платок».



Реестр для коллекторов

Если компания-кредитор привлекает коллекторов для работы с должниками, этот факт должен отражаться в специальном реестре. Данные о привлечении коллекторов должны вноситься в реестр в течение 30 рабочих дней.

С микрокредиторов жестче спросят

С 1 июля в очередной раз ужесточается регулирование для рынка микрокредитования. Для микрокредитных компаний (МКК, небольшие микрофинансовые организации с упрощенным регулированием) устанавливается минимальный размер собственных средств в 1 млн рублей. МКК, не являющиеся некоммерческими организациями, обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров или участников, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся.

Киновозрождение



В России с 15 июля откроются кинотеатры, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Сейчас все организации досуга и отдыха переживают «период такого подъема, возрождения», передают «Ведомости» его слова.

В конце мая Роспотребнадзор приготовил предложения по безопасной работе кинотеатров совместно с Минкультуры РФ. В рекомендациях предлагается обеспечить соблюдение дистанции между посетителями, минимизацию контактов, ношение масок и интервалы между сеансами.



День поля у Больших Кабанов

Со 2 по 4 июля состоится агропромышленная выставка «День поля в Татарстане — 2020». Она пройдет в Лаишевском муниципальном районе, возле села Большие Кабаны, под открытым небом, сообщает пресс-служба президента Татарстана. На выставке представят порядка 100 новых перспективных сортов и гибридов сельхозкультур, передовые достижения.



На проект — 10 миллионов

До 14 июля необходимо подать заявку в Татарстане на участие в FoodTech акселераторе IT-решений в сфере производства, доставки и приготовления еды. К участию приглашаются стартапы со всей России. Финалист получит до 10 миллионов рублей на развитие и запуск проекта в республике. Организаторы акселератора — Ак Барс Банк, Министерство экономики Республики Татарстан, Ассоциация рестораторов и отельеров и ГАУ «ИТ-парк». Отбор пройдет 17 июля в режиме онлайн. После заочной оценки проектов организаторы выберут стартапы, которые получат возможность презентовать свое IT-решение экспертам.

Авторы проектов смогут предложить свои решения более чем 5 тыс. организациям в сфере общественного питания Татарстана. При этом они получат технологическую экспертизу и информационную поддержку в продвижении проекта от Ак Барс Банка и «Ак Барс Цифровые технологии».

Лучшая десятка на маркетплейсе



До 3 июля можно принимают заявки на участие в программе по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса из Татарстана. Подведомственный Минэкономики РТ Центр поддержки экспорта, Маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart запускают программу размещения товаров на маркетплейсе, она позволит предпринимателям республики продавать их по всему миру.

В рамках проекта жюри, состоящее из представителей eBay, Центра поддержки экспорта и ZoneSmart, отберут 10 наиболее перспективных экспортно-ориентированных компаний Татарстана. Выбранным участникам Центр поддержки экспорта республики предоставит 100-процентное субсидирование услуг компании-интегратора ZoneSmart по заведению профиля продавца и размещению товаров на площадке маркетплейса eBay.

Помимо этого, три продавца с наиболее успешными результатами продаж по итогам третьего квартала 2020 года получат дополнительное продвижение от eBay — съемку видео- и фотоматериалов о компании, а также размещение их на специальной промо-странице export.ebay.com и в социальных сетях площадки.

Международный хакатон для искусственного интеллекта

4 и 5 июля состоится масштабный data-хакатон в рамках второго этапа международного проекта АСИ World AI & Data Challenge при поддержке IT-парков в Казани, Набережных Челнах, КГЭУ и ОЭЗ «Иннополис». Принять участие в нем могут IT- и data-специалисты, студенты и представители IT-компаний.

Участникам хакатона предстоит разработать и представить собственные решения в сфере высоких технологий за 48 часов. Конкурс состоит из трех этапов. На первом этапе конкурса было подано 147 задач из Сингапура, Казахстана, Узбекистана, Монголии и 43 регионов России. Лучшие задачи, отобранные экспертным жюри конкурса, будут представлены для решения как в рамках data-хакатона, так и для самостоятельной доработки после мероприятия.

Data-хакатон стартует в режиме реального времени 4 июля в 10:00. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке https://leader-id.ru/event/51680/. После регистрации будут высланы ссылки для включения на прямые трансляции.

«Цифровой прорыв» против кадрового голода

До 25 июля 6 тыс. специалистов в области машинного обучения из 83 регионов страны будут создавать решения в области рекрутинга, предоставления услуг по оформлению документов для населения и лабораторных исследований. В рамках конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стартовал онлайн-чемпионат по машинному обучению и анализу данных для индивидуальных участников. За месяц им предстоит создать работающие решения для реальных кейсов, которые предоставили партнеры конкурса — HeadHunter, IT Society и Министерство экономического развития Иркутской области. Все задачи связаны с обработкой больших массивов данных: Machine Learning, Big Data, «Искусственный интеллект». Победители разделят между собой призовой фонд в два миллиона рублей и попадут в финал конкурса. Чемпионат проходит на специализированной платформе технологического партнера конкурса «Цифровой прорыв» Mail.ru Group.

В рейс — только с тахографами

С начала нового месяца транспортные средства, имеющие более 8 мест для сидения и осуществляющие регулярные городские пассажирские перевозки, должны быть оснащены тахографами.

«Правый» руль для крупной техники запретили

Со этого месяца запрещается ввоз в страну праворульных самосвалов и строительной спецтехники, а также микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов, потому что эти транспортные средства подпадают в категории М2 и М3.

Импорт легковых автомобилей с правым рулем потребует индивидуальной сертификации и получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, выдавать которые будут только аккредитованные испытательные лаборатории. Без этого документа не выдадут.

Тюнинг под контролем



Также вступают в силу новые правила легализации изменений, которые были внесены в конструкцию автомобиля — установки газобалонного оборудования, лебедок, фаркопов и багажников. Водители, пожелавшие модернизировать свое транспортное средство, обязаны будут посетить техническую лабораторию. В частности, проведение расширенных технических испытаний потребуется при установке в машину газового оборудования, оснащении автомобиля силовыми бамперами или экспедиционными багажниками, а также при замене штатных кресел. Пока что получить такое заключение можно удаленно, а некоторые фирмы их выдают по фотографиям.

Россиянам пора отчитаться



В конце июля завершится декларационная кампания, которую продлили в апреле. Федеральная налоговая служба напомнила, что подходит к концу срок подачи налоговых деклараций по итогам 2019 года:

«…Физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2019 году доходах до 30.07.2020 (срок продлен Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020). Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета. Представить ее необходимо, если в 2019 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Подробная информация размещена на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru . Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22».

У госслужащих электронные справки



Госслужащие будут заполнять справки о доходах только с использованием специального программного обеспечения «Справка БК». Этот сервис размещен на официальном сайте президента России. Такие справки обязаны заполнять около 2 млн человек, в том числе депутаты и сотрудники государственных фондов. «Справка БК» автоматически проверит корректность заполнения документа, будет хранить данные и обновлять их.

Можно менять старые счетчики на «умные»

С 1 июля начнется внедрение «умных» счетчиков электроэнергии, предусмотренное законом 2018 года. Такие счетчики смогут передавать показания удаленно. С этой даты интеллектуальные системы учета будут устанавливать потребителям при выходе из строя старых устройств. Ответственными за этот процесс будут энергосбытовые компании. Закон предусматривает возможность штрафов для компаний, которые не смогут предоставить потребителям доступ к «умным» счетчикам после 1 января 2023 года.

Электросчетчики компании берут на себя

Установка, ремонт, обслуживание и замена приборов учета электроэнергии будут проводиться за счет энергетических компаний — гарантирующих поставщиков в многоквартирных домах, и сетевых компаний в случае с частными домами, коттеджами и юридическими лицами. С 1 июля приборы учета электроэнергии перейдут в ведение энергетических компаний. Как пояснили в Минэнерго, гражданам нужно только следить за сохранностью счетчиков.

Проще подключиться к электросетям

С 1 июля упрощается процедура доступа к электрическим сетям для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Уменьшено количество этапов согласования присоединения между потребителем и сетевой организацией, сокращен срок технологического подключения к сети и упрощена процедура заключения договоров. По новым правилам сетевая организация должна выполнить свою часть работ по предоставлению доступа к электрическим сетям объектов заявителя, вне зависимости от выполнения им всех технических условий для присоединения. Также теперь не нужно заключать договор на технологическое присоединение. Сетевая организация обязана начать работы по технологическому присоединению в течение 10 дней с даты оплаты заявителем счета, выставляемого сетевой организацией.



Стать россиянином теперь проще



С 24 июля 2020 года иностранцу или лицу без гражданства будет проще получить гражданство Российской Федерации. Во-первых, не требуется отказ от иностранного гражданства. Во-вторых, в законе уточнили перечень случаев, когда можно получить российское гражданство в упрощенном порядке: если иностранец состоит в браке с гражданином России, проживающим в РФ минимум 3 года, — если в таком браке появились общие дети, ждать 3 года не обязательно; если иностранный гражданин получил образование в России после 1 июля 2002 года и имеет стаж работы в стране 1 год (было — 3 года); хотя бы один из родителей иностранца — гражданин России, который проживает в РФ; если человек имеет гражданство Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины.

МФЦ расширили перечень услуг

С 1 июля МФЦ расширяют перечень услуг. Несколько лет назад у граждан появилась возможность обращаться за государственными услугами через многофункциональные центры по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к прописке или месту фактического проживания. Это очень удобно, особенно для работающих граждан, поскольку можно пойти в любой МФЦ, подать там документы, получить консультацию. С июля в МФЦ можно подать заявления на ежемесячные выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами. Туда могут обратиться за компенсациями ухаживающие за нетрудоспособными гражданами. В МФЦ теперь принимают заявления о распределении средств пенсионных накоплений, документы на регистрацию и снятие с учета страхователей, а также документы на единовременное пособие при рождении ребенка.

«Мир» — для соцвыплат и пенсий



Выплаты от Пенсионного фонда, если они совершаются на банковскую карту, с 1 июля 2020 года должны переводиться только на карту платежной системы «Мир». Правда, Банк России объявил, что из-за коронавируса не будет штрафовать банки за нарушение этого требования до 1 октября. Но только если перевод пособий на карты иностранных платежных систем производится из-за того, что нет возможности перевести деньги на карту «Мир».

Неработающим опекунам пересчитают пенсии

В России с 1 июля этого года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии. В частности, это коснется пенсионеров, которые являются официальными опекунами несовершеннолетних детей. Процедура будет проведена автоматически. Таких граждан в России, по сравнению с обычной категорией неработающих пожилых лиц, на порядок меньше. Но сложность заключалась в том, что до недавнего времени таких опекунов записывали в ряды активно трудящихся получателей пенсионных начислений. На практике это означало невозможность претендовать на плановую индексацию, ведь для работающих пенсионеров правительство заморозило систему перерасчета еще в 2016 году. Среднестатистическое пособие для опекунов составляет около 3-4 тыс. рублей. Теперь ситуация должна измениться в лучшую сторону.



Кроме того, стартует система беззаявительного перерасчета. То есть Пенсионный фонд РФ освобождает людей от необходимости лично приходить в МФЦ или стационарные отделения ПФ для написания заявления и подтверждать уровень нуждаемости семейства.

Надбавки «новым» пенсионерам и более молодым

Июльские новшества предусматривают и пересмотр ситуации с пенсионерами, которые уже завершили свою активную трудовую деятельность. Такие люди смогут рассчитывать на перерасчет при учете ранее пропущенных индексаций.

К тому же планку возрастной надбавки для пенсионеров сместят с 80 до достижения 75 лет.

Неработающий пенсионер, имеющий кредит, может рассчитывать на рассрочку по накопившимся долгам, если его доход составляет меньше двух МРОТ при получении пенсий по старости, инвалидности или потере кормильца.

Справка и знак «Инвалид» отменяются

С 1 июля в федеральном реестре инвалидов должны быть размещены сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки «Инвалид» выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными. До 1 января 2021 года инвалиды или их законные представители для получения права на бесплатную парковку должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении транспортного средства в реестр. Это можно сделать через портал Госуслуг, а также обратившись лично в МФЦ или ПФР. Закон также устанавливает, что на всех парковках общего пользования должно быть выделено не менее 10% льготных мест, право на которые имеют инвалиды I и II группы, инвалиды III группы при наличии одной из степеней ограничения в передвижении, а также водители, которые перевозят людей с инвалидностью. На одного инвалида можно указать одно транспортное средство, которым он пользуется сам или которое используется для его перевозки. До 1 января 2021 года действует переходный период — за это время инвалиды или их представители могут внести информацию о своих автомобилях в реестр.

Еще одно нововведение облегчит инвалидам и их представителям взаимодействие с бюрократической машиной. С 1 июля не нужна справка об инвалидности, чтобы получить положенные инвалиду выплаты или государственные услуги.



Отечественное программное обеспечение для импорта

1 июля 2020 года вступит в силу закон об обязательной предустановке российского ПО на продающиеся в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Полный список товаров определит правительство. За нарушение требований об отечественном софте индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 500 тыс. рублей, компаниям — до 1 млн рублей.

Дождались испытания

Сдачу ЕГЭ для выпускников сдвинули больше чем на месяц. Основной период ЕГЭ откроется 3 июля экзаменами по географии, литературе, информатике и ИКТ. Он будет проходить без масок, но с максимальными мерами предосторожности.

Практика для всех студентов



Вступает в силу федеральный закон 403-ФЗ, который вводит новые правила организации прохождения практики студентами, которая станет частью программы обучения. Организовать ее можно будет как в самой образовательной организации, так и на предприятиях. Также российские вузы получат право предусматривать практику в сетевой форме. Прежде обязательную практическую подготовку проходили только студенты в авиационных, железнодорожных и медицинских учебных заведениях.

Ректоры «постареют»

С 1 июля предельный возраст для ректоров государственных вузов повысили с 65 до 70 лет. В отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания ректора или руководителя научной организации в должности может продлеваться и по достижении ими 70 лет. Речь, в частности, идет о МГУ и СПбГУ. Также закон ограничивает срок действия трудового договора с руководителями государственных и муниципальных вузов пятью годами. Этот пост можно будет занимать не более трех сроков.

Новобранцам — тестирование, «дембелям» — работу

Сейчас в сжатые сроки, с 12 мая по 13 июля, идет призыв в армию в Татарстане. Ранее призыв начинался с 1 апреля. Для новобранцев действует специальный санитарный режим, призывников обеспечивают средствами индивидуальной защиты, перевозят на транспорте, прошедшем дезинфекцию. Каждый юноша трижды тестируется на коронавирус. Казани нужно отправить в войска 680 человек, рассказал первый замруководителя исполкома Рустем Гафаров. Казанцы направляются в Президентский полк, научные роты, а также в подшефные части Балтийского флота, в Севастополь, Феодосию, Екатеринбург. Уже сегодня нужно позаботиться и о солдатах, которые скоро вернутся с военной службы, — более 600 казанцев, обратил внимание Гафаров.

Легионеров КХЛ ждут в России

Предполагается, что с 1 июля легионеры КХЛ будут возвращаться в Россию.

«Мы в плотном контакте с КХЛ. Думаю, что какой-то механизм возвращения легионеров будет проработан, и с 1 июля они станут приезжать в Россию, чтобы после 14 дней самоизоляции приступить к тренировкам. Есть распоряжение правительства РФ, что иностранные спортсмены смогут заехать на территорию России. Думаю, что КХЛ совместно с Минспорта, с которым мы тоже на связи, разработает план, как спортсмены могут вернуться в клубы», — рассказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов.

На данный момент КХЛ уже отправила в Министерство спорта России списки иностранных хоккеистов и тренеров, находящихся за границей, которым надо помочь вернуться в страну.

Премии для фигуристов



11 июля 2020 года состоится первый в истории фигурного катания ледовый «Оскар», он будет транслироваться в прямом эфире. Изначально мероприятие должно было состояться в конце марта, но из-за коронавируса Международный союз конькобежцев (ISU) и Art on Ice перенесли сроки Skating Awards 2020.

В рамках Skating Awards будут определены победители в семи номинациях, в том числе: самый ценный фигурист, лучший новичок сезона, лучший тренер, лучший хореограф, лучший костюм, самая развлекательная программа. Также будет вручена награда за достижения в фигурном катании. Среди номинантов присутствуют олимпийская чемпионка Алина Загитова, ее тренер Этери Тутберидзе, хореограф Даниил Глейхенгауз, а также чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

