Мэр Казани: «Вторая волна у них не за горами»

Казанцы носят маски. Но не надевают

За прошедшую неделю серьезных изменений в системе здравоохранения не произошло, отметил сегодня во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом начальник Управления здравоохранения Казани — замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Он напомнил о переходе на второй этап снятия ограничений и рассказал, что в связи с началом сезона отдыха по решению кабмина проводится проверка на антитела к COVID-19 более 4,2 тысячи сотрудников детских лагерей.

— Настораживает ситуация в транспорте и других общественных местах, граждане носят маски, не закрывая нос или вообще спустив на подбородок, — заметил Жаворонков.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил Комитету по транспорту, транспортным предприятиям и партнерам-перевозчикам из частного сектора уделить внимание этим мерам безопасности:

— Давайте потрудимся и напомним жителям Казани: закрываются по второму кругу страны, закрылась Германия. Вторая волна у них не за горами. Только вышли на плато, но профилактическую работу нужно [выводить] на новый уровень. Надо напомнить, потому что люди расслабились! Понятно, лето, настроение другое, но вирус не расслабился. И мы тоже не сдаемся, продолжаем совместную работу.

На прошлой неделе в Ратуше прошло заседание оргкомитета по празднованию 100-летия ТАССР под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. Фото tatarstan.ru

«Сегодня человек вырос до того, что отвечает за строительный комплекс огромной страны»

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о том, что в городе, несмотря на пандемию, продолжается созидательный процесс. На прошлой неделе в Ратуше прошло заседание оргкомитета по празднованию 100-летия ТАССР под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

— Наш земляк, наша гордость! Сегодня человек вырос до того, что отвечает за строительный комплекс нашей огромной страны. Помощник президента Российской Федерации Игорь Евгеньевич Левитин — давний друг Казани, Татарстана. Начиная с подготовки Всемирной летней Универсиады, большие проекты мы реализовали вместе, — подчеркнул Метшин.

По его словам, авторитет и федерализм Левитина позволили принять судьбоносные решения для Казани — именно он задавал определенную планку.

— Хорошо помню, как проводили первое совещание. Игорь Евгеньевич тогда говорил: «Ну все мы сразу не сделаем, давайте поставим себе планочку: треть сейчас сделаем, треть — следующие мероприятия, и в итоге планировать нам надо на десятилетия». Масштаб личности для меня как для руководителя таким и определяется.

В тестовом режиме открыли экстрим-парк — «для молодежи создано специальное место, они не по Петербургской будут ломать элементы благоустройства, а заниматься на профессионально организованной площадке». Фото Максима Платонова

Он сообщил, как порадовал родной регион Марат Хуснуллин:

— Добавляют дополнительное финансирование на следующий год — плюс 2 миллиарда к тем средствам, которые уже предусмотрены. Поэтому есть большая надежда, почти уверенность, что мы БКК выведем к Магистральной, а не только к развязке Технической. Это уже совершенно другая транспортная инфраструктура Казани. Вопросы остаются, но это уже серьезный шаг вперед, — заявил казанский градоначальник.

Метшин обратил внимание, что Казань выходит на другой уровень за счет больших инфраструктурных проектов, которые реализуются благодаря федеральным руководителям Левитину, Мутко, Шувалову, а также благодаря первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву и ныне действующему — Рустаму Минниханову. То, что для молодого мэра раньше казалось «заоблачными далями», стало реальными проектами.

«Нужно не только мечтать, а ставить конкретные амбициозные планы, под них заводить ресурсы человеческие, в последнюю очередь финансовые», — отметил Метшин.

Он сообщил, что на окраине Казани открылся настоящий храм культуры «столичного уровня» — ДК им. Саид-Галиева в Дербышках. В тестовом режиме открыли экстрим-парк — «для молодежи создано специальное место, они не по Петербургской будут ломать элементы благоустройства, а заниматься на профессионально организованной площадке». В работе находятся ДК железнодорожников и «Чулпан». К концу лета готовится вторая очередь набережной озера Кабан и продолжается работа над Кремлевской набережной. Кроме того, уже в этом году открыли три огромных зала: ДК Сайдаш, ДК Ленина, ДК Урицкого (ныне ЦКС Московский).

Для новобранцев действует специальный санитарный режим, рассказал первый замруководителя исполкома Рустем Гафаров. Фото kzn.ru

«Знак качества» от Российской армии

Вовсю идет летний призыв в армию. Для новобранцев действует специальный санитарный режим, рассказал первый замруководителя исполкома Рустем Гафаров. Ранее призыв начинался с 1 апреля. Сейчас в сжатые сроки с 12 мая по 13 июля городу нужно отправить в войска 680 человек. На призывные комиссии вызываются более 4,7 тыс. юношей, подлежащих призыву на военную службу по возрасту. Четыре городских пункта уже направили на службу 249 казанцев. Призывников обеспечивают средствами индивидуальной защиты, перевозят на транспорте, прошедшем дезинфекцию. Каждый юноша трижды тестируется на коронавирус. Казанцы направляются в Президентский полк, научные роты, а также в подшефные части Балтийского флота, в Севастополь, Феодосию, Екатеринбург. Уже сегодня нужно позаботиться и о солдатах, которые скоро вернутся с военной службы — более 600 казанцев, обратил внимание Гафаров.

Ильсур Метшин заметил, что для любого работодателя служба в армии — дополнительный мотив, чтобы взять человека на работу. «Человек, который прошел воинскую службу, — знак качества».

Какие пособия и кому полагаются, разъясняют в центрах занятости

Всего в республике зарегистрировано 26,3 тысячи безработных, на текущий момент это 4,1% от всей рабочей силы республики. Год назад этот показатель был менее 1%.

21 тысяча граждан на 1 июня получали пособие, из них 7 тысяч (33 %) потеряли работу после 1 марта и получают максимальный размер выплат по безработице. Минимальное пособие начисляется более 50% граждан, зарегистрированных безработными.

Всего в республике зарегистрировано 26,3 тысячи безработных, на текущий момент это 4,1% от всей рабочей силы республики. Фото Максима Платонова

С апреля по июнь в Казани 2,7 тысячи безработных выплатили по 3 тысячи рублей за каждого ребенка до 18 лет (на 3,7 тысячи детей в республике выплатили более 12 миллионов рублей).

С 13 июня увеличили минимальный размер выплат по безработице за май — июль до 4,5 тысячи рублей.

Повысили размер пособий с минимальных выплат до 12130 рублей на 3 месяца (но не позднее 1 октября) для индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность после 1 марта.

С 29 апреля оставшиеся без работы через личный кабинет федерального портала подали более 19 тысяч заявлений о регистрации своего статуса, еще более 7 тысяч зарегистрировались через портал госуслуг РТ.

С 20 мая на личном приеме в центрах занятости казанцам выдают справки о регистрации в службе занятости, помогают оформить заявки в электронном виде, разъясняют информацию о пособиях.

Среди 15 тысяч востребованных вакансий в Казани с зарплатой от 12 до 40 тысяч рублей числятся бетонщики, каменщики, повара, штукатуры, плотники, арматурщики, водители, полицейские, инженеры.

Екатерина Аблаева