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«День поля» в Татарстане пройдет в начале июля под открытым небом

11:38, 27.06.2020
«День поля» в Татарстане пройдет в начале июля под открытым небом
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров на совещании в кабмине РТ рассказал, что агропромышленная выставка «День поля в Татарстане — 2020» состоится 2—4 июля.

Она пройдет в Лаишевском муниципальном районе, возле села Большие Кабаны, под открытым небом, сообщает пресс-служба президента Татарстана. На выставке представят порядка 100 новых перспективных сортов и гибридов сельхозкультур, передовые достижения сельскохозяйственной отрасли.

В прошлом году выставка прошла также со 2 по 4 июля и в том же месте.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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