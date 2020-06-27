«День поля» в Татарстане пройдет в начале июля под открытым небом
Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров на совещании в кабмине РТ рассказал, что агропромышленная выставка «День поля в Татарстане — 2020» состоится 2—4 июля.
Она пройдет в Лаишевском муниципальном районе, возле села Большие Кабаны, под открытым небом, сообщает пресс-служба президента Татарстана. На выставке представят порядка 100 новых перспективных сортов и гибридов сельхозкультур, передовые достижения сельскохозяйственной отрасли.
В прошлом году выставка прошла также со 2 по 4 июля и в том же месте.ПромышленностьАгропром Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым