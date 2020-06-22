Рейсы из Болгарии в Казань будет обслуживать авиакомпания «Болгария Эйр»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Болгарии сообщили, что авиакомпания «Болгария Эйр» уполномочена эксплуатировать регулярные рейсы в несколько российских городов. Среди них есть и Казань.

Также перевозчик будет обслуживать такие направления из страны, как Москва, Санкт-Петербург, Самара и Пермь, передает Росавиация.

Пока конкретных данных о запуске полетов нет. Информация получена через МИД РФ.

Напомним, пока регулярные авиарейсы в другие страны остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса. На внутренних направлениях постепенно открываются все новые пункты. Например, авиакомпания «Россия» намерена с июля начать полеты из Казани в Сочи, Анапу и Симферополь.