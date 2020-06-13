В России с 1 июля повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

В России с 1 июля этого года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.

В частности, индексация коснется пенсионеров, являющихся официальными опекунами несовершеннолетних детей. Отмечается, что процедура будет проведена автоматически, писать какие-либо заявления не нужно.

Помимо этого, с 1 июля вступает в силу закон, согласно которому индексация пенсии будет восстановлена работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность.

Им сделают перерасчет пенсий с учетом всех пропущенных плановых индексаций.

Кроме того, появятся две новые плановые льготы: доплата за возраст начиная с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ, пишет «Федеральное агентство новостей».



Ранее исследование показало, что в Татарстане 32% жителей считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет 30 тыс. рублей в месяц. Еще 17,5% татарстанцев хотят встретить старость, получая не менее 45—60 тыс. рублей в месяц.

