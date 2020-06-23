До 10 миллионов рублей за лучший FoodTech проект

В Татарстане стартовал прием заявок на участие в FoodTech акселераторе ИТ-решений в сфере производства, доставки и приготовления еды. К участию приглашаются стартапы со всей России. Финалист получит до 10 миллионов рублей на развитие и запуск проекта в республике. Организаторы акселератора — Ак Барс Банк, Министерство экономики Республики Татарстан, Ассоциация рестораторов и отельеров и ГАУ «ИТ-Парк».



Отбор пройдет 17 июля в режиме онлайн. Для участия необходимо подать заявку до 14 июля 2020 года. После заочной оценки проектов организаторы выберут стартапы, которые получат возможность презентовать свое ИТ-решение экспертам.



«Сфера общественного питания — одна из наиболее пострадавших в коронакризис. Мы совместно с партнерами решили исправить ситуацию за счет внедрения современных технологичных решений, которые помогут снизить затраты рестораторов», — прокомментировал председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.



К участию в отборе приглашаются проекты в сфере:

— упаковки и доставки готовой еды;

— оптимизации закупок продукции для ресторанов;

— продвижения и лояльности для ресторанов;

— омниканального бронирования столов и заказа еды/продуктов;

— агрегации заказов/исполнителей/контрагентов;

— нишевых маркетинговых решений.



Условия участия в отборе FoodTech-проектов:

— наличие юридического лица;

— готовность к реализации и масштабированию проекта;

— подтвержденные продажи/пилотные внедрения в реальные компании;

— наличие команды разработчиков для поддержания системы и развития/доработки;

— готовность к серьезной вовлеченности в проект и работе на результат.



Авторы проектов смогут предложить свои решения более чем 5 000 организациям в сфере общественного питания Татарстана. При этом они получат технологическую экспертизу и информационную поддержку в продвижении проекта от Ак Барс Банка и Ак Барс Цифровые Технологии.



«Модель акселератора позволяет в короткие сроки найти самое подходящее решение, интегрировать его с нашими финтех-сервисами и масштабировать на аудиторию предприятий в сфере фуд-индустрии. Для реализации проекта мы готовы рассматривать не только молодые быстроразвивающиеся проекты, но и зрелые технологические решения», — прокомментировал заместитель председателя правления Ак Барс Банка Мераб Гогичаты.



В финал после публичной презентации будут отобраны не более семи проектов. Лучший получит до 10 млн рублей на проверку гипотез, интеграции и доработки. Победитель сможет запустить масштабный проект на территории Татарстана совместно с Ак Барс Банком, Министерством экономики РТ и Ассоциацией рестораторов РТ.



Другие финалисты получат возможность реализовать пилотные проекты в рамках

уже действующей акселерационной программы Ak Bars StartupLab, в рамках которой банк предоставляет финансирование, экспертную поддержку и интеграцию с собственной инфраструктурой.

Партнерский материал