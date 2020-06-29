Из Казани открываются рейсы в Минеральные Воды и Новый Уренгой
С 9 июля авиакомпания «ИрАэро» из Казани открывает рейсы в Минеральные Воды и Новый Уренгой и обратно.
Рейсы будут выполняться по следующему расписания: самолет будет вылетать из Нового Уренгоя в Казань в четверг в 16.20, в столицу Татарстана рейс приземлится в 17.00. Обратно из Казани рейс будет вылетать по пятницам в 2.50, в Новый Уренгой самолет прилетит в 7.30.
Из столицы Татарстана в Минеральные Воды можно будет улететь по четвергам в 18.00, рейс прибудет в 19.50. Обратный рейс запланирован в четверг в 23.10, прибытие в Казань — в 01.40 следующего дня, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.
Для каждого из аэропортов указано местное время. Время в Казани и Минеральных Водах совпадает с московским, однако в Новом Уренгое оно на 2 часа впереди. В расписании могут быть изменения.
С 16 июля из Казани начнут выполняться рейсы в Калининград.ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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