Из Казани открываются рейсы в Минеральные Воды и Новый Уренгой

С 9 июля авиакомпания «ИрАэро» из Казани открывает рейсы в Минеральные Воды и Новый Уренгой и обратно.

Рейсы будут выполняться по следующему расписания: самолет будет вылетать из Нового Уренгоя в Казань в четверг в 16.20, в столицу Татарстана рейс приземлится в 17.00. Обратно из Казани рейс будет вылетать по пятницам в 2.50, в Новый Уренгой самолет прилетит в 7.30.

Из столицы Татарстана в Минеральные Воды можно будет улететь по четвергам в 18.00, рейс прибудет в 19.50. Обратный рейс запланирован в четверг в 23.10, прибытие в Казань — в 01.40 следующего дня, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.

Для каждого из аэропортов указано местное время. Время в Казани и Минеральных Водах совпадает с московским, однако в Новом Уренгое оно на 2 часа впереди. В расписании могут быть изменения.

С 16 июля из Казани начнут выполняться рейсы в Калининград.