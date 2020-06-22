В Ростуризме назвали сроки открытия популярных российских курортов

К началу июля в России откроются все популярные туристические направления для местных путешественников. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что тогда можно будет говорить о старте летнего туристического сезона.

Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился 22 июня, пишет ТАСС.

Ранее аналитики составили список самых дешевых направлений для путешествий по России в июле. В список вошли в том числе и Набережные Челны. Также там есть Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.

Госкомитет по туризму Татарстана создал и уже вывел на рынок «турпакет» для внутреннего туризма в главные «точки притяжения» для гостей республики — «1001 удовольствие за выходные». За 2 тысячи 200 рублей жители Татарстана могут провести уикенд в Болгаре, Елабуге, Камском Устье и Чистополе.