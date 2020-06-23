Церемония первого в истории фигурного катания «Оскара» пройдет 11 июля

Международный союз конькобежцев (ISU) и Art on Ice определились с окончательной датой проведения Skating Awards 2020.

Первый в истории фигурного катания ледовый «Оскар» состоится 11 июля 2020 года и будет транслироваться в прямом эфире. Изначально мероприятие должно было состояться в конце марта, но было отменено из-за коронавируса.

В рамках Skating Awards будут определены победители в семи номинациях, в том числе: самый ценный фигурист, лучший новичок сезона, лучший тренер, лучший хореограф, лучший костюм, самая развлекательная программа, а также будет вручена награда за достижения в фигурном катании.

Среди номинантов присутствуют олимпийская чемпионка Алина Загитова, ее тренер Этери Тутберидзе, хореограф Даниил Глейхенгауз, а также чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

Победителей можно было выбрать в ходе онлайн-голосования в период с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года. В ближайшее время будут объявлены три кандидата в каждой категории, из которых экспертное жюри выберет по одному победителю.