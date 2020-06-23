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С 16 июля запускаются рейсы из Казани в Калининград

11:25, 23.06.2020
С 16 июля запускаются рейсы из Казани в Калининград
Фото: realnoevremya.ru

С 16 июля авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Казань — Калининград — Казань. Об этом сообщает пресс-служба Казанского аэропорта.

По последним данным, рейсы будут выполняться дважды в неделю. Из Казани по четвергам и воскресеньям в 12.00, а из Калининграда — по понедельникам и пятницам в 00.15.

Планируется, что по этому расписанию самолеты будут летать до 23 октября 2020 года. Пресс-служба аэропорта отметила, что в графике возможны изменения.

Вчера стало известно, что из Нижнекамска возобновились регулярные авиарейсы в Санкт-Петербург.

БизнесТранспорт Татарстан
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