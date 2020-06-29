В России с 15 июля открываются кинотеатры
В России с 15 июля откроются кинотеатры, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Сейчас все организации досуга и отдыха переживают «период такого подъема, возрождения», передают «Ведомости» его слова.
В конце мая Роспотребнадзор приготовил предложения по безопасной работе кинотеатров совместно с Минкультуры РФ. В рекомендациях предлагается обеспечить соблюдение дистанции между посетителями, минимизацию контактов, ношение масок и интервалы между сеансами.
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