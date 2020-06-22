Правительство направит на субсидии малому бизнесу более 100 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении дополнительных 23,2 млрд рублей на выплаты малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей экономики. Общий объем средств на эти цели превысит 103 млрд рублей.

Срок подачи заявок на субсидии от государства продлен до 1 июля, сообщается на сайте правительства.

Речь идет о поддержке для предпринимателей, которые смогли сохранить не менее 90% сотрудников в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Размер выплат будет определяться по количеству работников, исходя из 12 130 рублей на одного человека.

Месяц назад на совещании у президента РФ Владимира Путина глава ФНС Даниил Егоров рассказывал, что от компаний уже поступило около 500 тысяч заявлений на этот вид помощи. Выплаты были направлены уже 341 тысяче предприятий.