Правительство направит на субсидии малому бизнесу более 100 млрд рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении дополнительных 23,2 млрд рублей на выплаты малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей экономики. Общий объем средств на эти цели превысит 103 млрд рублей.
Срок подачи заявок на субсидии от государства продлен до 1 июля, сообщается на сайте правительства.
Речь идет о поддержке для предпринимателей, которые смогли сохранить не менее 90% сотрудников в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Размер выплат будет определяться по количеству работников, исходя из 12 130 рублей на одного человека.
Месяц назад на совещании у президента РФ Владимира Путина глава ФНС Даниил Егоров рассказывал, что от компаний уже поступило около 500 тысяч заявлений на этот вид помощи. Выплаты были направлены уже 341 тысяче предприятий.ЭкономикаБюджетОбществоВластьБизнес
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