Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Думаю, с 1 июля легионеры начнут приезжать в Россию»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал ситуацию с возвращением иностранных хоккеистов КХЛ в Россию.

«Мы в плотном контакте с КХЛ. Думаю, что какой-то механизм возвращения легионеров будет проработан, и с 1 июля они станут приезжать в Россию, чтобы после 14 дней самоизоляции приступить к тренировкам.

Есть распоряжение правительства РФ, что иностранные спортсмены смогут заехать на территорию России. Думаю, что КХЛ совместно с Минспортом, с которым мы тоже на связи, разработает план, как спортсмены могут вернуться в клубы», — сказал Курносов «Матч ТВ».

На данный момент КХЛ уже отправила в Министерство спорта России списки иностранных хоккеистов и тренеров, находящихся за границей и которым надо помочь вернуться в страну.

Отметим, что по плану предсезонной подготовки к новому сезону «Салават Юлаев» намерен приступить к тренировкам в середине июля. Также ранее стало известно об участии уфимского клуба в «Кубке Танеко» в Казани, куда приедут обладатели Кубка Гагарина по хоккею.