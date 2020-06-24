В Татарстане определили 370 площадок для голосования на улице

В Татарстане определили участки, на которых голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдет вне помещений — на улице. В республике откроется около 370 таких площадок, там будут работать участковые комиссии, расположенные в зданиях детсадов.



«Участковая комиссия будет работать на специально подготовленной территории, на улице установят навесы, палатки или шатры. Мы четко понимаем, что решение проводить голосование вне помещений детсадов является абсолютно правильным», — сказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Оборудованные за пределами учреждений площадки позволят развести потоки голосующих, сотрудников и воспитанников детсадов. Маршруты и безопасную дистанцию обозначат с помощью разметки и указателей, а вход и выход с участка оборудуют в разных местах.

Проголосовать на участках на открытом воздухе татарстанцы смогут с 25 по 30 июня. В день общероссийского голосования, 1 июля, граждане смогут посетить только стационарные участки.