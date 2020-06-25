С июля для российских водителей вступят в силу новые правила

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.

Так, со следующего месяца в страну нельзя будет ввезти праворульные самосвалы и строительную спецтехнику, а также микроавтобусы, грузовики с манипуляторами, и пассажирские автобусы, потому что эти транспортные средства подпадают в категории М2 и М3.

Также вступают в силу новые правила легализации изменений, внесенных в конструкцию автомобилей — установки газоболонного оборудования, лебедок, фаркопов и багажников. Согласно нововведениям, теперь владельцам придется предоставлять машины на проверку в специальные лаборатории. Пока что получить такое заключение можно удаленно. Некоторые фирмы их выдают по фотографиям.

Кроме того, с 1 июля меняется порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверения. Некоторым автолюбителям придется сдать дополнительные анализы.

Это коснется только тех водителей, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Стоит отметить, что ранее такую процедуру планировалось распространить на всех желающих получить права, сообщает Autonews.

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил МВД ввести практику лишения водительских прав для граждан, которые неоднократно привлекались к ответственности за пьяные нарушения без машины.

