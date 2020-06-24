Пенсионный фонд Татарстана объяснил порядок новых «путинских» выплат семьям с детьми

Отделение Пенсионного фонда России по Татарстану в июле начнет начислять единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет. Ее размер составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Главной особенностью выплаты является то, что те, кто уже получал выплаты на детей до 3 лет или на детей от 3 до 16 лет, получат дополнительные 10 тыс. рублей автоматически. Подавать новое заявление также не требуется.

Родители и опекуны, которые пока не обращались за выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. Это можно сделать до 30 сентября включительно. В случае их одобрения, дополнительная выплата в 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления, сообщает пресс-служба ОПФР по РТ.

Вчера президент России Владимир Путин анонсировал новые дополнительные выплаты семьям с детьми. В тот же день подписал указ о единовременной выплате. На дополнительные меры поддержки семей с детьми будет выделено 274 млрд рублей.