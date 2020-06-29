В Татарстане прошел пробный ЕГЭ без выпускников — фото

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В казанской школе №87 прошел пробный ЕГЭ по географии. Его посетил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.



Тестовый экзамен проводится без участия выпускников.

«Не проводить ЕГЭ было бы неправильно. Это все равно, что выпустить на дорогу автомобилиста, который не сдал вождение, а лишь рассказал, что бы он сделал в определенной ситуации. Экзамен должен быть, и ребята должны показать все, на что они способны», — цитирует Бурганова пресс-служба Минобрнауки РТ.

В пробном ЕГЭ задействовано 83 пункта проведения экзамена, в которых имеется 545 аудиторий. В тестировании принимают участие 4360 работников.

Основной период ЕГЭ откроется 3 июля экзаменами по географии, литературе, информатике и ИКТ. ЕГЭ в Татарстане пройдет без масок, но с максимальными мерами предосторожности.