Соцсети: в Казани на закрытии «Карусели» устроили давку из-за скидок в 85%

Жители Казани устроили давку в последний день работы очередного гипермаркета «Карусель». На этот раз толпа выстроилась у входа в гипермаркет в ТЦ «Франт».

«Закрывается магазин «Карусель», 85 процентов скидки на весь товар. Начинается давка», — сообщается в комментарии к видео.

Ранее в Казани уже появлялись видео столпотворений и пустеющих полок в закрывающихся магазинах сети.

Напомним, что X5 Retail Group планирует ликвидировать почти 40% гипермаркетов «Карусель». Большинство точек планируется перевести под бренд «Перекресток».