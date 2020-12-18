ООО Мегастрой
Общая информация
«МЕГАСТРОЙ» — федеральная сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада формата DIY (Do-It-Yourself), или «сделай сам». Сеть «МЕГАСТРОЙ» представлена 12 современными гипермаркетами, 4 из которых находятся в Казани, 2 — в Набережных Челнах, 2 — в Ульяновске и по одному — в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске.
Управляющая компания — ООО «УК «Столица».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, ул 2-Я Азинская, 7Б
Дата последнего обновления: 18.12.2020