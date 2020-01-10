Азат Ислаев: «Опыт Казани необходимо применять во Владивостоке»

Экс-депутат Казгордумы будет развивать общественные пространства в столице Приморья в ранге вице-мэра

Фото: Роман Хасаев

Сегодня стало известно, что бывший депутат Казгордумы от КПРФ Азат Ислаев назначен вице-мэром Владивостока. Полномочия депутата он сложил в июле, после чего переехал в Приморский край, где с сентября работал помощником губернатора Олега Кожемяко. «Реальное время» связалось с Азатом Ислаевым, чтобы расспросить нового вице-мэра столицы Приморья о причинах переезда на Дальний Восток и особенностях новой работы.

«Жизнь свела с Олегом Кожемяко»

— Азат Файзулхакович, как вас занесло в Приморье?

— Сложение депутатских полномочий в Казани как раз и было связано с отъездом в Приморский край. Пригласил губернатор, я поехал.

— А как вы с ним познакомились?

— Жизнь свела с Олегом Кожемяко, были точки соприкосновения.

— Тот факт, что у вас с ним разные политические платформы (Кожемяко — единоросс — прим. ред.), — не стал препятствием?

— Задачи-то у нас общие, страна одна.

— Ваши функции на новой должности — культура и IT. Неожиданный набор, учитывая, что по образованию вы юрист. Почему именно эти отрасли?

— Городское управление культуры является профильным ведомством по вопросам развития общественных пространств, а у меня задача номер один — это формирование комфортной городской среды в части реновации общественных пространств: парков, скверов, набережных. И раз это направление находится в компетенции управления культуры, то я буду курировать именно его. Но это стартовый набор полномочий, он в ближайшее время будет расширяться.

— Что это значит? Будет еще какая-то новая должность?

— Нет, должность останется та же, но появятся новые задачи.

«Бизнесу нужен результат, чиновнику — процесс»

— Можно ли сказать, что в мэрии вы будете «оком губернатора»?

— Могу сказать, что здесь впервые применена такая схема, при которой я, помимо того, что стал заместителем главы администрации, являюсь еще и советником губернатора на общественных началах.

— В Казанской гордуме вы представляли КПРФ, намерены ли поменять партийную принадлежность?

— Так я же никогда не состоял в партии, просто выдвигался по списку КПРФ.

— В Казани вы были довольно успешным ресторатором (экс-гендиректор компании «Гурмэ Групп», открыл более десятка заведений, — прим. ред.). Что заставило вас так резко поменять вид деятельности и уйти с головой в политику?

— Скорее не в политику, а на государственную, а затем муниципальную службу. Решил, что пора уже попробовать реализовать себя на этом поприще, благо жизненного опыта хватает.

— Помогает ли опыт бизнеса на поприще чиновника?

— Это позволяет расширить границы, применить новые модели управления, новые методы оценки эффективности сотрудников. Бизнесу всегда нужен результат, чиновнику — процесс. Необходимо переходить к универсальной формуле, когда важен результат, но нельзя забывать о процессе, ведь работа чиновников связана с социалкой, где в принципе не может быть конкретного результата. Так что это должен быть симбиоз результативной работы и эффективного процесса.

«Казань считаю родиной, и так будет всегда»

— Каковы ваши амбиции на государственной и муниципальной службе? Кем видите себя через три-пять лет?

— Планы, конечно, есть, но озвучить их пока не готов, так как до конца не понял, где смогу эффективно реализовать свои возможности. Было принято решение о государственной службе, почти четыре месяца проработал помощником губернатора. Смог эффективно выстроить отношения с краевой властью, неплохо получалось. Потом по поручению губернатора перешел в команду мэрии. Пока вроде бы все получается, надо поработать, показать результаты, а дальше будем думать.

— Как вам понравился Владивосток, и можете ли сравнить его с Казанью?

— Владивосток в первую очередь уникален своим географическим положением, природными особенностями: море, сопки. Если сравнивать с Казанью, то это два совершенно разных города, каждый из которых обладает своей уникальностью. Хоть я и не родился в Казани, считаю Татарстан и Казань своей родиной, и так будет всегда, где бы я ни работал. Это любимый город, который, несомненно, сейчас является одним из лучших в мире. Есть уникальные практики, которые реализованы в Казани. Это все, что касается общественных пространств, городского благоустройства и вообще организации работы муниципалитета. Какой-то опыт Казани необходимо применять здесь, во Владивостоке, потому что здесь работы, несомненно, больше, чем в Казани.

— Ваша семья переехала вместе с вами?

— Нет, она пока остается в Казани.

— Но планирует переехать?

— Поработаю — будет видно.

Виталий Ахмеров