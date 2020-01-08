После давки в казанской «Карусели» покупатели оставили в супермаркете пустые полки и очереди на кассах

Наплыв покупателей в гипермаркете «Карусель», который привел к давке на входе в казанский ТЦ «Франт», обернулся для магазина пустыми полками: покупатели смели с них весь товар. Об этом свидетельствуют видеозаписи с распродажи в социальной сети.

Также пользователи соцсетей сообщили об очередях на кассе гипермаркета.

Напомним, давка была связана именно с распродажей по случаю закрытия гипермаркета: скидки якобы достигали 85%. Некоторые СМИ сообщали о пострадавших в давке, эта информация пока не нашла подтверждения.

Ранее в Казани уже появлялись видео столпотворения и пустеющих полок в закрывающихся магазинах сети.