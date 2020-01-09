Экс-зампредседателя Госкомтуризма Татарстана стал куратором туризма в Самарской области

Бывший заместитель председателя Госкомитета по туризму РТ Артур Абдрашитов возглавил Департамент туризма Самарской области. Об этом он написал в Facebook.

Сегодня у Абдрашитова прошел первый рабочий день на новом месте.

Напомним, что в феврале прошлого года Абдрашитов возглавил Центр туристских стратегий и проектного управления Удмуртии, но вскоре покинул его.

Справка

Артур Абдрашитов

Родился 31 мая 1989 года в Казани. Окончил Казанский государственный университет культуры и искусств по специальности «экономист-менеджер» (2011), Российский государственный университет туризма и сервиса (2014), Российскую международную академию туризма по программе «Продвижение мероприятий событийного туризма» (2015), Казанский (Приволжский) федеральный университет по программе «Технология организации экскурсионной деятельности и подготовки экскурсоводов» (2015), Высшую школу государственного и муниципального управления К(П)ФУ (2016).

С 2008 по 2009 гг. — менеджер по туризму, экскурсовод по совместительству ООО «Спорттревел». С 2010 по 2012 гг. — экскурсовод ООО «Туристско-информационный центр города Казани». С 2012 по 2013 гг. — заведующий отделом по туризму ГБУК РТ ГИАХМ «Остров-град Свияжск». С 2013 по 2014 гг. — начальник отдела развития туриндустрии Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. С 2014 по 2016 гг. — начальник отдела развития туристской индустрии Государственного комитета РТ по туризму. С 2016 по 2019 гг. — заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму. С 7 февраля 2019 г. — руководитель АУ УР «Центр туристских стратегий и проектного управления».