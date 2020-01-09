Ученые назвали причины январского паводка и бесснежной зимы в России

Почему посреди зимы Енисей вышел из берегов, а на Куйбышевском водохранилище случаются массовые провалы людей и техники под лед

С первых дней нового года из разных уголков страны поступают тревожные сообщения о высоком уровне воды в реках вследствие аномально теплой погоды. Так, в Красноярске паводок пришел на несколько месяцев раньше — в новогодние каникулы Енисей вышел из берегов, затопив несколько поселков. Во Владивостоке у острова Русский под лед провалились сразу три десятка машин. А на Волге под Казанью резко поднялся уровень воды, отрезав десятки рыбаков от берега, вызвав промоины и массовые провалы людей и техники. Как выяснило «Реальное время» у метеорологов, влияние Атлантики этой зимой оказалось сильнее Сибирского антициклона, так что крещенские морозы нынче обойдут Татарстан и еще ряд регионов стороной. Каких еще причуд природы стоит ждать в эту аномально теплую зиму — в нашем материале.

Выезд на лед крайне опасен

Любителей зимней рыбалки не перестают предупреждать сотрудники МЧС о нестабильной ледовой обстановке: «Из-за резкого подъема уровня воды на Куйбышевском водохранилище выезд техники и выход на лед опасны. На льду многочисленные промоины и трещины». Предупреждение срабатывает не всегда: у села Атабаево спасли 40 рыбаков, отрезанных от берега. Сразу несколько людей и машин провалились под лед в минувшее воскресенье.



— На Куйбышевском водохранилище идет резкий подъем уровня воды, на льду в районе Макаровки и Атабаево наблюдаются многочисленные промоины и трещины. Выезд на мототехнике и выход на лед в таких условиях крайне опасны, можно не заметить трещину и провалиться, — сообщил главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«На Куйбышевском водохранилище идет резкий подъем уровня воды, на льду в районе Макаровки и Атабаево наблюдаются многочисленные промоины и трещины. Выезд на мототехнике и выход на лед в таких условиях крайне опасны, можно не заметить трещину и провалиться», — сообщил Юрий Венедиктов. Фото mchs.tatarstan.ru

Тем не менее специалисты считают, что причин для паники нет. Нужно лишь избегать опасных участков на реках и правильно выбирать места для рыбалки:

— У нас открылись две ледовые переправы, где ездят по льду машины. На водохранилищах толщина льда — от 20 до 30 сантиметров. Местами встречаются промоины, трещины, как и каждый год. Они образуются там, где устойчивое течение и снизу лед подмывает. К тому же отрицательные температуры у нас не каждый день, сверху лед не нарастает. Оттепель, зима мягкая — нормальное явление, — считает начальник отдела гидрологии Гидрометцентра РТ Алексей Соколов.

На 10 градусов теплее нормы

На сайте службы в разделе гидрологии можно отслеживать уровень воды в Куйбышевском водохранилище — данные обновляются ежечасно. В районе чувашского села Козловка на границе с Зеленодольским районом, ближе к предплотинной зоне, заметны 20-сантиметровые колебания воды из-за игры шлюзов: «когда шлюзы закрывают, вода снова опускается».

— Уровень воды сейчас высокий и, по сравнению с многолетними значениями, превышает норму на 2,5 метра. Связано это с тем, что на улице нет стабильного минуса. Поправлю сотрудников МЧС. Говорить о резких подъемах и спадах воды некорректно. В связи с оттепелями структура льда нарушилась, и он не нарастает, не становится толще и прочнее, поэтому образуются промоины и трещины, — подчеркнул Алексей Соколов.

«Уровень воды сейчас высокий и, по сравнению с многолетними значениями, превышает норму на 2,5 метра. Связано это с тем, что на улице нет стабильного минуса», — отмечает Алексей Соколов. Фото tatar-inform.ru

Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев дает прогноз на январь: среднесуточная температура в Татарстане составит -3 градуса вместо традиционных –11—13 градусов:

— У нас по-прежнему, как и в декабре, когда средняя температура на 5 градусов была выше нормы, сохраняется аномально теплая погода. В январе температура будет выше нормы на 10 градусов — и в Казани, и в Татарстане, и это распространяется на всю европейскую территорию России. Причем у нас еще бывают отрицательные температуры и все-таки есть снег, в отличие от Москвы, где мы наблюдаем плюс.

Крещенских морозов не будет?!

Опираясь на прогноз Гидрометцентра РФ, Юрий Переведенцев предполагает, что до конца января температура будет превышать норму в пределах 8—10 градусов.

— Откуда взяться крещенским морозам, если такая «подготовка» ведется?! Это обусловлено характером зимы. Север от нас «отрезан», с Карского моря не приходят холодные воздушные массы. И с востока традиционный для этого времени года Сибирский антициклон на нас тоже не действует. Непривычно высокую температуру обеспечивают с запада теплые атлантические воздушные массы. Мы находимся на южной периферии циклона, где проходят теплые фронты. И даже Сибирь находится под влиянием Атлантики. Там, где Енисей вышел из берегов, температура на 20 градусов выше нормы, — заметил Юрий Переведенцев.

По данным метеостанции КФУ, теплый январь был в 1992 году (4—5 января было +3 градуса), в 1998, 2002, 2003 и 2007 годах. Метеоролог обратил внимание, что и осадков в этом году мало. «Высота снежного покрова на нашей метеостанции только 13 сантиметров. В декабре выпала лишь половина месячной нормы, и в январе осадки опять не прогнозируются в достаточной мере».

Опираясь на прогноз Гидрометцентра РФ, Юрий Переведенцев предполагает, что до конца января температура будет превышать норму в пределах 8—10 градусов. Фото Инны Серовой

— В прошлом году в эти дни было примерно 18 градусов мороза. Циркуляция атмосферы ежегодно меняется. В этом году факторы Сибирского антициклона не работают. Через год может быть и –20 градусов. И все-таки последние годы (начиная с 2015-го) были рекордно теплыми. Мы анализируем процессы в Северном полушарии, замечаем долговременную тенденцию постоянного повышения температуры. На мой взгляд, объяснение этому — глобальное антропогенное потепление климата. Поэтому из года в год у нас случаются температурные рекорды — от этого факта не отмахнешься. Мы делаем расчеты. Сейчас собрал все данные, готовлю научную статью на эту тему, — сообщил Переведенцев.